Les écrivains annulent le créneau radio sur les opinions transgenres de l’auteur

Toby Marlow et Lucy Moss se sont retirés d’une apparition dans l’émission BBC Radio 2 de Graham Norton après avoir appris que JK Rowling devait apparaître (Mike Marsland / Karwai Tang / WireImage)

Toby Marlow et Lucy Moss, les auteurs de la comédie musicale du West End Six, se sont retirés d’une fente radio après avoir appris que JK Rowling était également interviewé.

Le duo devait apparaître dans l’émission BBC Radio 2 de Graham Norton samedi 14 novembre, mais ils ont choisi de extraire au dessus de Harry Potter vues anti-trans de l’auteur.

«Nous voulons nous excuser auprès de tous ceux qui attendaient avec impatience de nous entendre être interviewés à la radio aujourd’hui», ont écrit Marlow et Moss sur Twitter.

«Malheureusement, nous avons dû nous retirer car nous ne nous sentions pas à l’aise d’être sur la même facturation que JK Rowling. Nous sommes totalement en désaccord avec ses opinions et déclarations transphobes, et nous ne voulons pas figurer en tant qu’invités dans une émission où elle fait la promotion de son travail tant qu’elle n’a pas fait des efforts importants pour se faire pardonner avec la communauté trans.

Marlow et Moss ont annulé le créneau radio de l’émission BBC Radio 2 de Graham Norton lors de l’interview de JK Rowling.

Le couple a poursuivi: «Nous sommes très reconnaissants aux producteurs de l’émission de nous avoir invités et nous sommes très tristes d’avoir dû refuser.»

Marlow et Moss ont ensuite partagé des détails sur des livres pour enfants écrits par des auteurs trans et non binaires, disant qu’ils feraient de «fabuleux cadeaux de Noël», et ont exhorté les gens à donner 10 € à l’association caritative pour enfants trans Mermaids.

Les écrivains ont été félicités par les personnes LGBT + sur Twitter pour avoir pris position, beaucoup les félicitant pour leur solidarité avec la communauté trans après les commentaires de Rowling sur la communauté trans.

bien à vous les gars d’avoir dit non et de prendre position! Continuez à être les merveilleuses personnes inspirantes que vous êtes – Elle Sutcliffe (@ brave7singing) 14 novembre 2020

👏🏼 BIEN 👏🏼 BLOODY 👏🏼 FAIT 👏🏼 Quel exemple phénoménal donné, en particulier à leur jeune base de fans 🥰💛 https://t.co/BkNb9IINee – Nicky Flynn (@NickyFlynn) 14 novembre 2020

C’est comme ça que c’est fait 👏👏 https://t.co/QOu4PyY36P – Gus Gowland (@GusGowland) 14 novembre 2020

Je suis un Six stan maintenant 🏳️‍⚧️ https://t.co/AVyLd44juH – merci gay joe 🏳️‍🌈 (@WinonaStryder) 14 novembre 2020

le Harry Potter l’auteur a été confrontée à des réactions négatives importantes sur ses commentaires sur les personnes transgenres.

JK Rowling a été confrontée à des réactions négatives importantes de la part des personnes et des organisations LGBT + lorsqu’elle a contesté le terme inclusif «personnes qui ont leurs règles» sur les réseaux sociaux.

Plus tard, elle a doublé son point de vue dans un long essai controversé, qu’elle a publié sur son propre site Web en juin, dans lequel elle a confondu le fait d’être trans avec des problèmes de santé mentale et a suggéré que la dysphorie de genre n’était qu’une partie de la croissance.

Des mois plus tard, elle a de nouveau été critiquée lorsqu’elle a créé une boutique anti-trans qui vend des produits dérivés «Les lesbiennes n’ont pas de pénis» et «F ** k tes pronoms».

Nous sommes fortement en désaccord avec ses opinions et déclarations transphobes, et nous ne voulons pas figurer en tant qu’invités dans une émission où elle fait la promotion de son travail.

Les opinions de Rowling ont été condamnées par 1800 personnalités littéraires, dont Stephen King, Margaret Atwood et Neil Gaiman dans une récente lettre ouverte, tandis que l’écrivaine féministe Roxane Gay a suggéré que l’auteur avait été «à juste titre vilipendée» pour avoir tenté de transformer ses opinions anti-trans en un «grand déclaration sur le genre ».

Malgré cela, Rowling est restée ferme dans ses vues.

Un porte-parole de JK Rowling a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par RoseActualités.