Les écrans faciaux, les masques à valve offrent plus de confort mais moins de protection pour le porteur et son entourage

Les masques agissent comme des filtres et capturent en fait les gouttelettes et toutes les autres particules qui sont expulsées alors que les écrans faciaux ne sont pas en mesure de le faire.

Les écrans faciaux et les masques à valve – deux options que beaucoup de gens trouvent plus confortables que les revêtements faciaux en tissu – semblent moins efficaces pour bloquer les particules virales que les masques ordinaires, selon une nouvelle étude.

Les Centers for Disease Control and Prevention avait déjà déclaré que les écrans faciaux en plastique transparent et les masques équipés d’évents ou de valves ne sont pas recommandés, car ils ne bloquent pas correctement les particules virales. Mais la nouvelle recherche, qui utilise des lasers pour éclairer le chemin de la toux, offre une démonstration visuelle frappante de la façon dont de grands panaches de particules peuvent s’échapper derrière un écran facial ou un masque ventilé.

«Je pense que ces visualisations sont vraiment puissantes pour aider le grand public à voir et à comprendre ce qui se passe», a déclaré Linsey Marr, professeur de génie civil et environnemental à Virginia Tech qui étudie les particules en suspension dans l’air mais qui n’a pas participé à la recherche.

La nouvelle sera décevante pour ceux qui recherchent une alternative aux masques classiques. Les enseignants et les étudiants, en particulier, préfèrent souvent les écrans faciaux car ils sont plus confortables à porter sur de longues périodes, peuvent être facilement nettoyés et permettent une meilleure communication car ils n’assourdissent pas la voix et ne cachent pas les expressions faciales. Les masques à valve, avec des évents unidirectionnels conçus pour permettre à la respiration de s’échapper tout en empêchant les germes de pénétrer, peuvent être plus respirants et empêcher le masque de s’humidifier aussi rapidement.

Mais la nouvelle recherche, publiée dans la revue Physique des fluides, montre que les écrans faciaux et les masques ventilés permettent à de larges panaches de particules de s’échapper, mettant en danger ceux qui vous entourent. Et bien que la recherche n’ait pas spécifiquement examiné le niveau de protection que les boucliers et les masques offrent au porteur, elle suggère que les personnes qui les utilisent peuvent également être plus vulnérables à l’exposition que si elles portaient un masque ordinaire. Les masques à valve sont une préoccupation particulière – certains des masques ventilés non médicaux utilisés par les chercheurs avaient des valves défectueuses, ce qui suggère que certaines personnes peuvent se promener avec des valves ouvertes – essentiellement de grands trous – dans leurs masques.

Pour mener ces recherches, des scientifiques de l’Université Florida Atlantic ont utilisé des têtes de mousse creuses équipées de divers revêtements faciaux. Ils ont pompé un mélange vaporisé de glycérine et d’eau distillée à travers les têtes pour simuler une toux ou un éternuement, et ont utilisé des lasers pour éclairer le chemin du panache.

Dans deux études distinctes, les chercheurs ont montré que même les meilleurs masques permettaient à certaines particules de s’échapper. Dans les vidéos de tests utilisant le masque standard, un N95, une bouffée de particules peut être vue jaillissant autour de l’arête du nez, où l’ajustement est médiocre. (D’autres études ont montré que les masques N95, qui devraient filtrer 95% des petites particules, perdent environ un tiers de leur potentiel de filtrage si l’ajustement est incorrect.) Cela dit, les chercheurs ont découvert que les masques N95, les masques en tissu et le papier de style médical les masques bloquent tous une quantité importante de particules et semblent offrir une protection adéquate à la personne typique de la communauté qui pratique la distanciation sociale.

Mais lorsque les têtes creuses étaient équipées d’écrans faciaux en plastique transparent ou de masques à valve, les résultats étaient moins encourageants. Alors que les écrans faciaux ont fait un bon travail en bloquant les éclaboussures initiales de la toux simulée, l’éclairage laser a montré que des panaches de particules en aérosol tourbillonnaient sous l’écran.

«Les masques agissent comme des filtres et capturent en fait les gouttelettes et toutes les autres particules que nous expulsons», a déclaré Siddhartha Verma, professeur adjoint au département de génie océanique et mécanique de la Florida Atlantic University et auteur principal de l’étude. «Les boucliers ne sont pas capables de faire cela. Si les gouttelettes sont grosses, elles seront arrêtées par la protection en plastique. Mais s’ils sont de la taille d’un aérosol, 10 microns ou moins, ils s’échapperont simplement par les côtés ou par le bas du bouclier. Tout ce qui est expulsé sera très probablement distribué dans la salle. “

Lorsqu’un masque N95 standard avec une valve a été testé, un grand nuage de particules s’est également échappé à travers la valve, mais l’évent dirigeait le panache vers le bas. Les masques N95 standard avec valves, qui sont souvent utilisés par les ouvriers du bâtiment et les peintres pour empêcher l’inhalation de poussière et d’autres particules, satisfont aux normes établies par la Occupational Safety and Health Administration. Même ainsi, les masques respiratoires à valve ne sont pas autorisés dans les environnements médicaux stériles car ils permettent aux germes du porteur de s’échapper. Pendant la pandémie, un certain nombre de versions imitations de masques à valve sont apparues sur le marché, et bien que les valves semblent authentiques, elles ne fonctionnent pas vraiment.

Dans un masque avec une valve qui fonctionne, la pression à l’intérieur des masques force un petit disque à s’ouvrir et à laisser sortir l’air, mais lorsque vous inspirez, le disque s’ajuste étroitement contre le trou et ne laisse pas entrer l’air. “Ce que nous avons trouvé, c’est que tout s’échappe par cette soupape d’expiration », a déclaré Manhar R. Dhanak, co-auteur de l’étude et président du département de génie océanique et mécanique de l’université. «Et dans certains des masques commerciaux non N95, la valve semblait juste être cosmétique. Ils ne fonctionnaient pas parce qu’ils étaient de mauvaise qualité, de sorte que les disques ne se sont pas déplacés comme nous nous attendions à ce qu’ils le fassent. ».

Si l’étude a permis aux chercheurs de comparer l’efficacité relative de divers masques et écrans faciaux, les méthodes utilisées n’ont pas quantifié le volume ou la taille des particules qui se sont échappées.

Il est peu probable que la recherche soit le dernier mot sur les écrans faciaux. UNE Etude 2014 a souvent été citée comme preuve que les écrans faciaux offrent une protection supplémentaire à la personne qui les porte, mais même cette étude a conclu que l’avantage était limité. Alors que les écrans faciaux protégeaient le porteur des grosses éclaboussures de toux, ils étaient moins efficaces contre les toux et les aérosols plus petits. Et après la toux, alors que les particules plus grosses se déposaient sur le sol et que les aérosols se dispersaient dans la pièce, l’écran facial réduisait l’inhalation d’aérosols de seulement 23%.

«Les écrans faciaux peuvent réduire considérablement l’exposition à court terme des agents de santé aux grosses particules d’aérosol infectieuses, mais les particules plus petites peuvent rester en suspension dans l’air plus longtemps et circuler autour de l’écran facial plus facilement pour être inhalées», ont écrit les chercheurs, ajoutant que pour les agents de santé , les écrans faciaux doivent être portés en plus des masques et non en remplacement.

En Suisse, les responsables de la santé ont mis en garde qu’une épidémie de coronavirus dans un hôtel semblait infecter les travailleurs portant des écrans faciaux, tandis que les travailleurs portant des masques traditionnels semblaient avoir été protégés.

Marr a déclaré que les travaux dans son propre laboratoire montrent également que les écrans faciaux n’offrent presque aucune protection contre les particules en aérosol qui jouent un rôle important dans la propagation de la maladie. «Cela fournit peut-être cinq pour cent de protection si cela,» dit-elle. «Ce n’est presque rien pour la taille des particules qui nous préoccupe.»

Alors que les écrans faciaux bloquent les grosses éclaboussures causées par la toux ou les éternuements, les particules plus petites sont prises dans les flux d’air et ne heurtent jamais le plastique, glissant en dessous. “L’air ne peut pas traverser l’écran facial – il doit se plier et faire le tour de l’écran”, a déclaré Marr. «Les aérosols vont suivre ce flux d’air autour du bouclier. Ça ne va pas éclabousser.

Pour certaines personnes, un écran facial peut toujours être la meilleure option. Par exemple, un enfant ayant une déficience intellectuelle peut être plus enclin à utiliser un écran facial qu’un masque. Un écran facial en plastique transparent peut également être utile à un soignant qui a besoin de communiquer avec une personne malentendante. Bien que les résultats suggèrent qu’un chiffon ou un masque chirurgical offre plus de protection, les experts disent que tout revêtement facial est mieux que rien du tout et que les écrans faciaux empêcheront une partie des toux et des éternuements importants d’éclabousser les personnes qui les entourent.

Pour la plupart des gens, un masque en tissu d’au moins deux couches, qui couvre le visage du nez au sous le menton, est la meilleure option.

«Un bon masque fait maison fonctionne très bien», a déclaré Verma. «S’il est confortable, il peut être porté pendant de longues périodes. Essayez certainement d’éviter uniquement les boucliers ou les masques avec des valves. »

Tara Parker-Pope c.2020 The New York Times Company

