Les écouteurs Skullcandy Spoke TWS avec une autonomie de 14 heures lancés en Inde à Rs 2,999

Skullcandy a lancé un nouveau véritable écouteur sans fil appelé Spoke en Inde. Promettant 14 heures d’autonomie de la batterie avec l’étui de chargement, l’appareil dispose également de commandes tactiles pour lire, mettre la musique en pause et répondre, rejeter les appels. Le rayon est également résistant à l’eau. La société audio a lancé le produit sur le marché indien au prix de détail maximal de 7 999 Rs, mais actuellement, l’appareil est disponible sur Site Web de Skullcandy pour seulement Rs 2 999. Cette remise est proposée par la firme dans le cadre d’une offre de lancement à durée limitée. Les écouteurs Skullcandy Spoke TWS sont désormais disponibles dans une seule variante de couleur – True Black.

Spoke a obtenu la certification IPX4 pour la résistance à l’eau et à la poussière et il a été conçu de manière à ce que les utilisateurs puissent bénéficier d’un son clair même s’ils ne voudraient pas brancher les deux écouteurs.

La description officielle des écouteurs précise que nager en enfilant Spoke ne fonctionnera pas, mais il est conçu pour «éviter une petite pluie ou un déversement d’eau aléatoire».

Pour faciliter l’utilisation, un seul bouton permettra aux utilisateurs de régler le volume de la musique en cours de lecture, de sauter des pistes et de prendre des appels sans toucher le smartphone. Skullcandy offre un total de 14 heures d’autonomie. Alors que les écouteurs durent quatre heures ensemble sur une seule charge, l’étui de charge est livré avec 10 heures d’utilisation ininterrompue. Le pack d’écouteurs Spoke comprendra les écouteurs, l’étui de chargement, les gels auriculaires (petits, moyens, grands), un câble de chargement micro-USB, une carte de garantie de 2 ans et un guide de l’utilisateur. Il prend en charge Bluetooth v5, a un diamètre de conducteur de 8 mm et la réponse en fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 KHz.

Pour des instructions plus détaillées, les utilisateurs et les acheteurs peuvent se référer au guide d’utilisation détaillé disponible en ligne.

