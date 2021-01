Les écouteurs ne fonctionnent pas: vous pouvez le faire si vous avez des problèmes

Vos écouteurs ne fonctionnent pas? Cela peut s’appliquer aux écouteurs avec une connexion par câble ainsi qu’aux écouteurs Bluetooth, aux casques PC et aux écouteurs iPhone. C’est ce que vous devez faire si les écouteurs se mettent en grève.

Allumez le casque

Vous n’avez pas besoin d’allumer des écouteurs à câble conventionnels, il suffit de les brancher. Les écouteurs Bluetooth et ceux avec amplificateurs intégrés le font cependant. Assurez-vous que le Sur interrupteur – cela se trouve généralement sur le côté de l’un des écouteurs ou à l’extérieur de ceux-ci.

Vous devez allumer un casque Bluetooth comme le Bose Headphones 700.

Éteignez et rallumez le casque

Le classique parmi les conseils technologiques pourrait également résoudre le problème ici: éteignez et rallumez le casque – ou retirez le câble et rebranchez-le.

Chargez le casque

Vous devez charger régulièrement des écouteurs Bluetooth et sans fil ou changer les piles. Peut-être que les écouteurs ne fonctionnent tout simplement pas parce que la batterie est vide. Parfois, l’écran affiche toujours une batterie pleine, même si elle a déjà été vidée. Pour être prudent, chargez les écouteurs et voyez s’ils fonctionnent à nouveau.

Connectez le casque à un autre appareil

Vos écouteurs ne doivent pas nécessairement être défectueux. Vous pouvez facilement savoir si quelque chose ne va pas en le connectant à un autre appareil. Branchez le câble jack sur un autre appareil de lecture tel qu’un PC, un smartphone ou une chaîne stéréo ou jumelez le casque Bluetooth avec un autre appareil. Si la lecture fonctionne maintenant, le problème ne vient pas du casque.

Vérifiez si l’appareil de lecture prend en charge USB ou Bluetooth

La Xbox Series X ne fonctionne pas avec les casques Bluetooth.

Votre ordinateur n’a peut-être pas de module Bluetooth et vous ne pouvez donc pas connecter un casque Bluetooth. De plus, la lecture audio USB n’est pas possible avec tous les appareils dotés d’un port USB. Cela n’est pas possible avec la Xbox One, par exemple. Ceux-ci et la Xbox One X / S ne sont pas non plus compatibles avec les casques Bluetooth.

Augmente le volume

Peut-être avez-vous baissé le volume par erreur et ne pouvez donc rien entendre. Augmentez le volume de votre smartphone ou de vos écouteurs Bluetooth et écoutez pour voir si vous pouvez entendre le son.

Connectez le casque au bon appareil

Il existe des écouteurs Bluetooth que vous pouvez coupler avec plusieurs appareils en même temps. Habituellement, ils basculent automatiquement sur l’appareil qui lit le son. Mais par prudence, vérifiez si les écouteurs sont associés à l’appareil de lecture. Il est également concevable que l’entrée jack soit désactivée lors de l’utilisation de Bluetooth ou de la connexion Bluetooth lors de l’utilisation d’un câble.

Si nécessaire, désactivez la connexion Bluetooth si vous souhaitez utiliser le casque avec un câble et retirez le câble si vous utilisez Bluetooth. Parfois, trop d’appareils sont couplés à la fois – supprimez ceux que vous n’utilisez pas.

Nettoyez les connexions

La sortie audio de l’appareil de lecture et l’entrée audio du casque peuvent être sales. Vous pouvez vérifier cela avec une lampe de poche. Soufflez dans le port ou utilisez un filtre à air comprimé pour éliminer la poussière. Un coton-tige peut également aider.

Utilisez un autre câble

Le câble jack peut être défectueux.

Le problème peut également provenir du câble audio. Un câble audio défectueux peut entraîner une connexion lâche ou ne pas fonctionner du tout. Essayez un autre câble.

Utilisez une autre application

L’application de lecture de musique sur le smartphone peut également être défectueuse. Essayez de jouer à une autre application. Il peut être intéressant de mettre à jour l’application défectueuse.

Faire une mise à jour du firmware

Les écouteurs Bluetooth modernes reçoivent parfois des mises à jour du micrologiciel. Ceux-ci sont également utilisés pour le dépannage. Vous pouvez généralement télécharger les mises à jour sans fil via l’application du fournisseur, parfois vous devez mettre à jour le casque via un câble USB.

Vérifiez si l’amplificateur ou la carte son a suffisamment de puissance

Les cartes son comme le Creative Sound Blaster X AE 5 ont généralement assez de puissance pour des écouteurs sophistiqués.

Certains casques audiophiles sophistiqués ont besoin d’un amplificateur puissant avec une impédance élevée correspondante. 600 ohms suffisent pour les casques les plus exigeants. Ces écouteurs sont trop silencieux sur les amplificateurs ou les cartes mères faibles.

