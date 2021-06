Les écologistes veulent ramener des carcajous rusés dans les Rocheuses

En 2002, par une froide nuit de mars dans la chaîne Teton du Wyoming, un jeune carcajou s’est glissé à l’intérieur de ce qui ressemblait à une cabane en rondins miniature à la recherche d’un morceau de viande et a entendu le bruit sourd d’une porte en rondins qui se refermait. Le jeune mâle s’installa dans les feuilles douillettes qui tapissaient le fond de sa cabane en rondins pour dormir après le festin du soir.

Une équipe de scientifiques de la Wildlife Conservation Society dirigée par Bob et Kris Inman a ouvert le piège pour découvrir un ami familier. le carcajou y avait été capturé l’année précédente et muni d’un collier GPS qui permettait aux scientifiques de suivre ses pérégrinations à la recherche de nourriture et d’amour jusqu’à la ville de Pocatello en Idaho. Pocatello Pete, comme il était surnommé, a regardé les lumières ci-dessous et, apparemment peu impressionné par ce qu’il a vu, l’a renvoyé aux Tetons.

Pete n’était pas le seul carcajou de l’étude à avoir voyagé très loin. Ils ont installé un autre collier sur un autre carcajou en décembre 2008, qu’ils ont appelé « M56 », dans le nord-ouest du Wyoming ; M56 a ensuite disparu jusqu’à ce qu’il soit localisé dans le sud de l’écosystème du Grand Yellowstone, à l’extrémité sud de la chaîne de Wind River, près de Lander, dans le Wyoming. Après avoir négocié le Great Divide Basin au sud de la chaîne de Wind River dans le Wyoming, où il a été observé en train de chasser une vache, le carcajou a sauté vers le sud pour traverser l’Interstate 89 le Memorial Day 2009.

En quelques jours, M56 s’est rendu au parc national des montagnes Rocheuses dans le Colorado, où il est devenu le premier rapport documenté d’un carcajou du Colorado depuis 1919. Un carcajou ici était passionnant car l’analyse de l’habitat suggère un potentiel de rétablissement dans le Colorado et le Nouveau-Mexique pour assurer l’avenir de cette incroyable créature dans les 48 inférieurs.

Le glouton (gulo gulo) est un athlète d’endurance. Avec des pieds en raquettes et des griffes ressemblant à des crampons, les carcajous préfèrent les hautes altitudes dans les montagnes de l’ouest des États-Unis. . Les scientifiques de WCS espèrent les aider à trouver une nouvelle place dans le terrain accidenté des Rocheuses du Colorado.

Les carcajous vivent dans de faibles densités de population, occupant d’énormes domaines vitaux dispersés parmi des habitats insulaires dans les hauts sommets des chaînes de montagnes dispersées. Là, ils trouvent une couverture de neige printanière persistante cruciale pour les tanières confortables pour élever leurs petits, une abondance de marmottes et d’autres proies, un stockage réfrigéré des aliments et potentiellement moins de concurrence avec des prédateurs comme des grizzlis et loups .

Les carcajous sont faits pour la vie en montagne, avec leurs pieds en raquettes et leurs griffes en forme de crampons. (Crédit image : © Peter Mather)

Les aventures de Pete et du M56 nécessitaient de traverser des routes, des ranchs et de la sauge broussailleuse alors que les animaux se déplaçaient entre des chaînes de montagnes isolées. De tels mouvements sont cruciaux pour la survie des carcajous afin qu’ils puissent diversifier leurs gènes, et pourtant ils sont de plus en plus mis à l’épreuve par une empreinte humaine vorace et changement climatique .

Plutôt que de se concentrer sur un seul parc ou même sur un écosystème pour soutenir la survie des carcajous, la conservation de la biodiversité doit examiner comment les écosystèmes sont interconnectés afin que les animaux puissent échanger des gènes entre des groupes isolés.

La dispersion des carcajous parmi les îles montagneuses semi-isolées présente des défis pour la survie des carcajous, car aucune île ne peut accueillir suffisamment d’individus reproducteurs pour maintenir une population au fil du temps. Les carcajous doivent être capables de transporter leurs gènes entre les habitats insulaires pour maintenir une population suffisamment nombreuse pour survivre dans le futur.

Aujourd’hui, nous pensons que les Rocheuses du Sud à elles seules contiennent 21% de l’habitat potentiel du carcajou restant dans les 48 États inférieurs, ce qui pourrait considérablement renforcer la population qui est actuellement estimée à moins de 300 individus. De plus, l’habitat des Rocheuses du Sud englobe des altitudes plus élevées qui pourraient offrir une plus grande résilience contre le changement climatique et la perte de la couverture neigeuse persistante; la zone peut également poser moins de défis pour le maintien de la connectivité puisque l’habitat est plus connecté que les chaînes de montagnes dispersées au nord.

Bien que M56 ait prouvé que les carcajous mâles sont capables de se déplacer seuls vers les Rocheuses du Sud, il n’y a aucune preuve suggérant que les femelles accompliraient un voyage similaire. En tant que tel, nous pensons que la reprise dans le Colorado nécessiterait un réensauvagement actif.

Si nous voulons que l’imagination humaine s’illumine et que les mâchoires tombent à la vue du petit mais puissant carcajou, nous devons agir maintenant. Travaillons ensemble pour ramener les carcajous au Colorado après une absence d’un siècle et assurer leur survie à long terme en tant qu’ambassadeur emblématique des Rocheuses sauvages.