Les échantillons gratuits de Costco font enfin leur retour

Enfin, Costco ramène ces échantillons alimentaires gratuits dont les clients ont rêvé tout au long de la pandémie.

Comme indiqué pour la première fois par CNN, les échantillons feront lentement mais sûrement un retour lorsque le magasin lancera «un retour progressif à l’échantillonnage complet» début juin.

Environ 170 sites Costco aux États-Unis commenceront à offrir à nouveau des échantillons alimentaires la première semaine de juin, et « la plupart des sites restants » suivront à la fin du mois, a déclaré le directeur financier de Costco, Richard Galanti, lors du dernier appel sur les résultats de la société.

Galanti a annoncé que Costco aura des « protocoles de sécurité accrus » pour assurer la distribution sûre des aliments. Par exemple, les employés prépareront des échantillons derrière du plexiglas, les fabriqueront en plus petits lots et les distribueront à un client à la fois. En d’autres termes, vous ne devriez pas vous attendre à voir la foule habituelle de personnes se presser autour d’écrans d’échantillons.

Un éditeur AUJOURD’HUI qui a visité un Costco à Lawrence, New York, le week-end dernier, a confirmé que, au moins à cet endroit, les échantillons sont de retour – mais pour la plupart, emballés individuellement. Costco n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le retour des échantillons sera sûrement une bonne nouvelle pour les clients de la chaîne d’entrepôts, qui n’ont pas eu la chance de profiter de la nourriture gratuite lors de leurs achats chez Costco depuis 14 mois. En mars 2020, la société a mis le kibosh sur les cadeaux alimentaires de la taille d’une pinte en raison de problèmes de coronavirus.

En mai 2020, la société a annoncé qu’elle réintroduirait l’avantage commercial populaire, mais avec quelques changements.

«Nous allons commencer à faire certaines choses à la mi-juin sur une base de déploiement lent dans l’échantillonnage», a déclaré Richard Galanti lors de l’appel des résultats trimestriels de la société à l’époque. « Je ne peux pas vous en dire plus, mais il va sans dire que ce ne sera pas là où vous allez et prenez simplement un échantillon ouvert avec vos doigts. »

Lors de l’appel aux résultats de jeudi, Galanti a également révélé que les aires de restauration de Costco poursuivraient leur chemin vers la réouverture complète. Dans le cadre du déménagement, les sièges intérieurs reviendront dans la plupart des 560 emplacements américains de Costco le mois prochain « avec plus de séparation physique » et les tables seront réduites. Au lieu d’asseoir six ou huit clients, ils en auront désormais quatre.

Le magasin a d’abord fermé les aires de repos dans ses aires de restauration au début de la pandémie, mais a rouvert les points chauds du service au comptoir avec un menu limité pour les plats à emporter uniquement en mai 2020.

Le mois dernier, la chaîne d’entrepôts a annoncé que ses aires de restauration feraient bientôt un retour complet avec des tables et des chaises dans les magasins dotés de sièges extérieurs. La société a également révélé que les sièges de l’aire de restauration intérieure finiraient par revenir.

Plus tôt ce mois-ci, à la suite de l’annonce du CDC selon laquelle les personnes entièrement vaccinées n’ont plus besoin de porter de masques ou de distance sociale à l’intérieur, Costco a rejoint les rangs des entreprises qui ont déclaré que les acheteurs entièrement vaccinés n’avaient plus besoin de porter de masques si leur région locale n’en avait pas. un mandat de masque. Les clients n’auront pas à fournir de preuve de vaccination mais la société a demandé «une coopération responsable et respectueuse des membres avec cette politique révisée».