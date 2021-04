Les eaux usées du réacteur de Fukushima seront rejetées dans l’océan, selon les autorités japonaises

Le Japon a déclaré mardi qu’il avait décidé de rejeter progressivement dans l’océan des tonnes d’eaux usées traitées de la centrale nucléaire en ruine de Fukushima Daiichi, la décrivant comme la meilleure option d’élimination malgré l’opposition farouche des équipages de pêche nationaux et les préoccupations des gouvernements étrangers. Le plan de commencer à libérer l’eau dans deux ans a été approuvé lors d’une réunion du Cabinet des ministres tôt mardi. L’élimination des eaux usées a été longtemps retardée par l’opposition du public et par des problèmes de sécurité. Mais l’espace utilisé pour stocker l’eau devrait s’épuiser l’année prochaine, et le Premier ministre Yoshihide Suga a déclaré lors de la réunion du Cabinet mardi que l’élimination des eaux usées de l’usine était «un problème qui ne peut être évité».

Le gouvernement «prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir absolument la sécurité de l’eau traitée et lutter contre la désinformation», a-t-il déclaré, notant que le Cabinet se réunirait à nouveau dans une semaine pour décider des détails de la mise en œuvre du plan.

Certains militants ont rejeté les assurances du gouvernement. Greenpeace Japon a dénoncé cette décision, affirmant dans un communiqué qu’elle «ignorait les droits de l’homme et le droit maritime international». Kazue Suzuki, un militant pour le climat et l’énergie pour l’organisation, a déclaré que le gouvernement japonais avait «escompté les risques de radiation».

« Plutôt que d’utiliser la meilleure technologie disponible pour minimiser les risques de radiation en stockant et en traitant l’eau sur le long terme », ajoute le communiqué, « ils ont opté pour l’option la moins chère, en déversant l’eau dans l’océan Pacifique. »

La crise de Fukushima a été déclenchée en mars 2011 par un énorme tremblement de terre et un tsunami qui ont ravagé le nord-est du Japon et tué plus de 19 000 personnes. La fusion ultérieure de trois des six réacteurs de la centrale a été la pire catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl. Des dizaines de milliers de personnes ont fui la zone autour de l’usine ou ont été évacuées, dans de nombreux cas pour ne jamais revenir.

Dix ans plus tard, le nettoyage est loin d’être terminé à l’usine désaffectée, qui est exploitée par la Tokyo Electric Power Coy. Pour empêcher les trois noyaux de réacteur endommagés de fondre, de l’eau de refroidissement y est pompée en continu. L’eau est ensuite envoyée à travers un système de filtration puissant qui est capable d’éliminer toutes les matières radioactives à l’exception du tritium, un isotope de l’hydrogène qui, selon les experts, n’est pas nocif pour la santé humaine à petites doses.

Il y a maintenant environ 1,25 million de tonnes d’eaux usées stockées dans plus de 1 000 réservoirs sur le site de l’usine. L’eau continue de s’accumuler à un rythme d’environ 170 tonnes par jour et son rejet devrait prendre des décennies.

En 2019, le ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie a proposé d’éliminer les eaux usées soit en les rejetant progressivement dans l’océan, soit en les laissant s’évaporer. L’Agence internationale de l’énergie atomique a déclaré l’année dernière que les deux options étaient «techniquement réalisables». Les centrales nucléaires du monde entier rejettent régulièrement dans la mer des eaux usées traitées contenant du tritium.

Mais le plan du gouvernement japonais se heurte à une forte opposition de la part des responsables locaux et des équipes de pêche, qui disent que cela ajouterait aux craintes des consommateurs quant à la sécurité des fruits de mer de Fukushima. Les niveaux de capture dans la région représentent déjà une petite fraction de ce qu’ils étaient avant la catastrophe.

Après avoir rencontré Suga la semaine dernière, Hiroshi Kishi, chef de la Fédération nationale des pêches, a déclaré aux journalistes que son groupe était toujours opposé à la libération de l’océan. Les pays voisins, dont la Chine et la Corée du Sud, ont également exprimé des inquiétudes.

En réponse à la décision du Japon, le département d’État américain a déclaré dans un communiqué: «Dans cette situation unique et difficile, le Japon a pesé les options et les effets, a fait preuve de transparence sur sa décision et semble avoir adopté une approche conforme au nucléaire mondialement accepté. les normes de sécurité. »

Jennifer Jett et Ben Dooley. c.2021 The New York Times Company

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂