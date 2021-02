Les EAU réduisent presque entièrement les dons à l’agence de secours palestinienne de l’ONU après la normalisation avec Israël

Les fonds donnés par les Émirats arabes unis à une agence des Nations Unies soutenant les réfugiés palestiniens sont passés de plus de 50 millions de dollars à seulement 1 million de dollars en 2020 dans le cadre de la normalisation des liens entre Abu Dhabi et Israël, selon un rapport.

La réduction massive du financement pourrait être « vengeance » pour le rejet sévère par la Palestine du rétablissement des relations entre Israël et ses anciens ennemis arabes, négocié par les États-Unis, a suggéré la Douzième chaîne israélienne, qui a annoncé la nouvelle.

Un rapport d’une ONG israélienne, le Center for Near East Policy Research, cité par le radiodiffuseur, a déclaré que l’Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA) avait reçu 53 millions de dollars des Émirats arabes unis en 2018 et 51 millions chèque était pour seulement 1 million de dollars.

Un autre État arabe à rejoindre la campagne de normalisation, Bahreïn, a également réduit le montant de son don à l’UNRWA, a indiqué l’ONG, mais elle n’a pas divulgué les chiffres exacts.

L’UNRWA, qui aide les Palestiniens à Jérusalem-Est, en Cisjordanie, à Gaza, en Jordanie, au Liban et en Syrie, a confirmé les données du rapport lorsqu’il a été contacté par Channel 12.

Israël a signé un accord de normalisation avec les Émirats arabes unis et Bahreïn lors d’une cérémonie à la Maison Blanche en septembre dernier. La Palestine a fustigé l’accord trilatéral, conclu grâce à la médiation de l’administration Donald Trump, comme « poignarder dans le dos » par ses alliés arabes. Il a insisté sur le fait que cela n’apporterait pas la paix dans la région. Les ambassadeurs palestiniens ont également été brièvement rappelés d’Abou Dhabi et de Manama.

Le financement américain de l’UNRWA a été interrompu par le président de l’époque Trump en 2018. Il a insisté sur le fait qu’il n’y aurait pas de paiements de Washington jusqu’à ce qu’un accord de paix entre Israël et la Palestine soit conclu.

La semaine dernière, l’envoyé intérimaire américain à l’ONU, Richard Mills, a déclaré que le président Joe Biden prévoyait de «Restaurer les programmes d’assistance américains qui soutiennent le développement économique et l’aide humanitaire pour le peuple palestinien», sans mentionner directement l’UNRWA.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂