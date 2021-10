Les EAU prévoient une nouvelle mission spatiale pour explorer Vénus en route pour observer sept astéroïdes en 2028

06 octobre 2021 17:11:40 IST

Après être devenue le premier pays arabe à atteindre Mars, l’Agence spatiale des Émirats arabes unis (EAU) a annoncé qu’elle explorerait la planète Vénus d’ici la fin de cette décennie, dans le but d’atterrir à terme sur un astéroïde.

Afin de donner des ailes à leur rêve, les Émirats arabes unis construiront un vaisseau spatial pour la mission qui prendra sept ans à construire et sera provisoirement lancé d’ici 2028. Les Émirats arabes unis espèrent que le vaisseau spatial atterrira sur un astéroïde en 2033.

À l’aide de manœuvres d’assistance gravitationnelle, le vaisseau spatial orbiterait d’abord Vénus, puis la Terre, puis observerait sept astéroïdes de la ceinture principale, avant d’atterrir sur un astéroïde à 560 millions de kilomètres de la Terre en 2033.

Cette mission est considérée comme un objectif ambitieux par les Émirats arabes unis puisqu’ils ont fondé leur agence spatiale il y a quelques années, en 2014. Si cette mission réussit, l’Agence spatiale des Émirats arabes unis rejoindrait la NASA, l’agence spatiale japonaise JAXA et l’Agence spatiale européenne (ESA ) lors de l’atterrissage d’un véhicule sur un planétoïde.

Cette mission des Émirats arabes unis sera développée en accord avec le Laboratoire de physique atmosphérique et spatiale de l’Université du Colorado à Boulder. Il vise à entreprendre un voyage de 3,6 milliards de kilomètres, sept fois plus long que celui de la sonde Hope des Émirats arabes unis qui a atteint Mars en février 2021.

Le pays riche en pétrole est connu pour ses grandes activités abritant les bâtiments les plus hauts du monde, de grands centres commerciaux et des piscines. Ce projet des Émirats arabes unis se concentre sur le renforcement de leur secteur spatial national, car le pays donnera un accès prioritaire aux contrats et à l’approvisionnement aux entreprises émiraties.

Le Premier ministre et souverain de Dubaï, Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a déclaré que les Émirats arabes unis avaient les yeux rivés sur les étoiles et que leur cheminement vers le développement et le progrès était sans limites et sans frontières. Les Émirats arabes unis prévoient de faire de nouveaux progrès dans l’espace et de créer des opportunités pour les habitants de la Terre, a déclaré le souverain.

