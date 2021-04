Les EAU nomment deux nouveaux astronautes, dont la première femme candidate

Les Émirats arabes unis (EAU) ont sélectionné deux nouveaux stagiaires pour son corps d’astronautes en plein essor , y compris sa première candidate féminine.

Nora AlMatrooshi, une ingénieure en mécanique de 28 ans, et Mohammad AlMulla, un pilote de 32 ans de la police de Dubaï, ont été annoncés samedi 10 avril par le Mohammed Bin Rashid Space Center (MBRSC) à Dubaï. Leur ajout double le nombre d’astronautes des Émirats arabes unis, rejoignant Hazza AlMansouri, qui passé 8 jours sur la Station spatiale internationale en 2019, et le sultan AlNeyadi, son remplaçant.

<< Avec le soutien de nos sages dirigeants, les jeunes émiratis continuent de faire de grands progrès et de pousser leur ambition vers de nouvelles limites. Aujourd'hui, deux nouveaux astronautes émiratis ont rejoint le programme des astronautes des Émirats arabes unis. Nos jeunes talents continuent de donner l'exemple au monde avec leurs détermination, "Cheikh Hamdan bin Mohammed, le prince héritier de Dubaï, écrit sur Twitter .

AlMatrooshi et AlMulla ont été choisis parmi un bassin initial de 4305 candidats qui ont répondu à l’appel de recrues de l’Agence spatiale des EAU en 2019. Les deux faisaient partie des 14 finalistes – neuf hommes et cinq femmes – qui se sont qualifiés pour la dernière série d’entretiens menés par Al Mansoori et AlNeyadi, ainsi que les astronautes de la NASA Anne McClain et Jessica Meir.

AlMatrooshi et AlMulla rejoindront la prochaine classe d’astronautes de la NASA pour suivre une formation de base et se préparer à des missions vers la station spatiale et éventuellement la lune. En septembre 2020, la NASA et le MBRSC ont signé un accord pour former des astronautes des Émirats arabes unis au Johnson Space Center à Houston. Dans le cadre du pacte, Al Mansoori et AlNeyadi ont déjà suivi une formation sur les systèmes de stations spatiales, la robotique et la marche dans l’espace chez Johnson.

« Félicitations à Nora AlMatrooshi et Mohammed AlMulla pour avoir rejoint l’équipe du programme des astronautes des EAU », a déclaré Al Mansoori sur Twitter . « Nous vous attendons pour préparer de nouvelles missions et échanger nos expertises. »

Nora AlMatrooshi, une ingénieure en mécanique de 28 ans, est la première femme arabe sélectionnée pour suivre une formation d’astronaute. (Crédit d’image: MBRSC)

« Je souhaite que nous réussissions ensemble élever le nom de notre nation toujours plus haut », dit-il.

AlMatrooshi a obtenu son baccalauréat en génie mécanique de l’Université des Émirats arabes unis à Al Ain, à Abu Dhabi, avant d’accepter un poste à la National Petroleum Construction Company, où elle était également vice-présidente du Conseil de la jeunesse. AlMatrooshi s’est classé premier aux EAU lors de l’Olympiade mathématique internationale 2011 et est membre de l’American Society of Mechanical Engineers (ASME).

«Sa passion pour l’espace a commencé à un jeune âge, car elle aimait aller à des événements d’observation des étoiles», a déclaré le MBRSC dans une déclaration vidéo.

« La nation m’a offert des moments inoubliables aujourd’hui. Je compte travailler dur pour scénariser des moments historiques et des réalisations qui resteront à jamais gravés dans la mémoire de notre peuple », a déclaré AlMatrooshi sur Twitter . « Les préparatifs et les travaux commencent maintenant. »

Le premier astronaute émirati Hazza AlMansouri (à droite), qui s’est envolé pour la Station spatiale internationale, et son remplaçant Sultan AlNeyadi, s’entraînent actuellement au Johnson Space Center à Houston. (Crédit d’image: MBRSC)

AlMulla a obtenu son baccalauréat en droit et économie et son Executive Master of Public Administration de la Mohammed Bin Rashid School of Government de Dubaï. Pilote professionnel et instructeur de vol licencié par l’Australian Civil Aviation Authority, il était le plus jeune pilote de la police de Dubaï à 19 ans et le plus jeune entraîneur de vol à 28 ans.

« Sa passion pour l’espace est née de son amour pour l’aviation », a déclaré le MSBRC. « Il s’est davantage intéressé au domaine après l’annonce du premier lot du programme des astronautes des EAU. »

«Ce qui était un rêve pour lequel je travaillais à réaliser est devenu aujourd’hui une responsabilité à laquelle je mettrai tous mes efforts pour répondre», a écrit AlMulla sur Twitter . « Je suis fier de rejoindre le programme des astronautes des EAU et de se préparer pour de nouvelles missions. »

Le programme des astronautes des EAU a été fondé en 2017 pour préparer un corps d’astronautes émiratis et pour créer «une culture de l’effort scientifique [to motivate UAE] les jeunes à poursuivre des sciences et technologies spatiales. « Le corps des astronautes est géré par l’Agence spatiale des Émirats arabes unis et est financé par le Fonds TIC de l’Autorité de régulation des télécommunications (TRA), qui promeut l’intégration du pays sur la scène mondiale.