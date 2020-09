Les Dynabook Portégé X30W-J et X30L-J sont renouvelés avec des processeurs Intel Core de 11e génération et jusqu’à 48 Go de RAM

Toshiba ne vend plus d’ordinateurs portables, mais ce témoin a été pris par Dynabook, qui a entretenu la famille d’équipements Portégé et vient de se refaire une beauté pour profiter du lancement hier des nouveaux processeurs de la famille Tiger Lake d’Intel.

Donc, nous avons le nouveau Dynabook Portégé X30W-J et X30L-J, deux ordinateurs 13,3 pouces qui se démarquent certainement pour avoir tout ce que la nouvelle plate-forme Intel pour ordinateurs portables offre (y compris la carte graphique Intel Xe intégrée) mais qui fournissent également un élément différentiel, surtout si vous recherchez des ordinateurs avec beaucoup de mémoire RAM.

Portable ou convertible, vous choisissez

Nous sommes confrontés à des équipements portables qui se distinguent par leur très faible poids (un peu moins de 1 kg) qui se vantent d’une diagonale d’écran de 13,3 pouces bien que les cadres soient un peu plus prononcés que ce à quoi on pourrait s’attendre, surtout au sommet.

Cela est dû à la présence d’une webcam qui n’est pas seule: La caméra infrarouge permet à ces ordinateurs de prendre en charge Windows Hello grâce à la reconnaissance faciale, mais ils ont également un lecteur d’empreintes digitales en haut à gauche du pavé tactile.

Dans cette conception, nous trouvons des côtés dans lesquels nous pouvons avoir Connecteur HDMI, USB-A (USB 3.2 Gen 1), ports Thunderbolt 4, des prises casque et une fente microSD. Dans le cas du X30L-J, nous aurons également un port Gigabit Ethernet.

Bien armé et avec option pour beaucoup, beaucoup de RAM

Il Le Portégé X30W-J est un cabriolet 2 en 1 avec un écran tactile IGZO Full HD. Cet écran est protégé par une couche de verre Gorilla et prend en charge l’utilisation du DynaBook TruPen (alimenté par Wacom).

Dans cette équipe, nous pouvons choisir un Intel Core i5-1135G7 ou par un puissant Core i7-1165G7. Dans les deux cas, nous avons les graphismes prometteurs des puces Iris Xe, et nous pouvons accompagner l’ensemble jusqu’à 32 Go de RAM DDR4, 1 To de SSD et bien sûr le support du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0.

Le Portégé X30L-J est un ordinateur portable pur qui se distingue par être le plus léger des deux -comme nous l’avons dit, seulement 900 grammes- et il dispose d’un écran de 13,3 pouces qui curieusement n’est pas seulement disponible en résolution Full HD, mais aussi (surprise discutable) HD (1366 x 768).Dans ce modèle, nous avons un trackpoint et un pavé tactile avec deux boutons en haut, ils suivent la ligne des ThinkPads.

Cette équipe va plus loin en termes d’options de configuration, puisqu’il sera possible de profiter la possibilité d’avoir jusqu’à 48 Go de RAM grâce au slot libre disponible dans l’équipement, que l’on peut occuper avec un module de 32 Go pour l’ajouter aux 16 Go de la configuration standard.

Prix ​​et disponibilité des nouveaux équipements Dynabook

Les deux équipes arriveront au quatrième trimestre de 2020, mais les prix de ce portable et de ce cabriolet ne sont pas encore connus qui deviendront sans aucun doute des options intéressantes pour tous les types d’utilisateurs.