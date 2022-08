Les droits du Seigneur des Anneaux achetés, les nouveaux propriétaires envisagent déjà des retombées

Les personnages inoubliables de JRR Tolkien ont officiellement une nouvelle maison, et les choses bougent déjà. En février, Zaentz Co. a annoncé qu’elle cherchait à vendre les droits de Le Seigneur des Anneaux et Hobbit trilogie aux nouveaux propriétaires. Cette propriété, qui comprend les droits du film, du merchandising, des jeux et des événements, a été officiellement achetée par Embracer Group; et d’après l’apparence des choses, ils ont de grands projets devant eux !

Embracer Group a déjà une histoire avec le monde de la Terre du Milieu. C’est la société mère du groupe Asmodee, qui a déjà publié plus d’une douzaine de jeux impliquant le monde de la Terre du Milieu, dont Le Seigneur des Anneaux : Le Jeu de Cartes et Le Seigneur des Anneaux : Voyages en Terre du Milieu. Lars Wingefors, fondateur d’Embracer Group, s’est dit ravi de cette nouvelle acquisition.

« Je suis vraiment ravi que Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, l’une des franchises fantastiques les plus épiques au monde, rejoignent la famille Embracer, ouvrant ainsi davantage d’opportunités transmédia, notamment des synergies au sein de notre groupe mondial. Je suis ravi de voir ce que l’avenir nous réserve pour cette IP avec Freemode et Asmodee en début de groupe. À l’avenir, nous sommes également impatients de collaborer avec les titulaires de licence externes existants et nouveaux de notre portefeuille IP de plus en plus solide.”

Les droits sur les livres inspirants appartenaient auparavant à Zaentz Co., qui a initialement acheté les droits de la succession de JRR Tolkien en 1976. C’est l’accord qui a déclenché l’adaptation du Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi à la vie, et plus tard les deux épopées de Peter Jackson. trilogies. Marty Glick, COO de la société Saul Zaentz, a également exprimé son approbation à l’égard de l’accord.

« Chez Zaentz Company, nous avons eu l’honneur au cours du dernier demi-siècle de gérer les droits de Tolkien afin que les fans du Seigneur des Anneaux et du Hobbit du monde entier puissent profiter de films épiques primés, de jeux vidéo stimulants, d’un théâtre de premier ordre et de marchandises de toutes sortes. Nous ne pourrions être plus ravis qu’Embracer assume maintenant la responsabilité et nous sommes convaincus que leur groupe l’amènera à de nouveaux sommets et dimensions tout en conservant un hommage à l’esprit de ces grandes œuvres littéraires.«

Mondes inoubliables, contes inoubliables

La Terre du Milieu a donc une nouvelle maison maintenant, qu’est-ce que cela signifie pour nos chers amis Frodon, Bilbon, Gandalf et Aragorn ? Selon l’achat, Embracer Group étudie déjà de nouveaux projets qui développent les personnages que nous connaissons et aimons. Ces noms spécifiquement mentionnés dans l’annonce sont Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriel, Eowyn, et plus encore ! Embracer Group a également déclaré qu’ils attendaient avec impatience la sortie du très attendu d’Amazon Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ainsi que l’animation Guerre des Rohirrim film.

Si vous êtes un fan du monde littéraire bien-aimé de JRR Tolkien, c’est l’aube d’une nouvelle ère, que vous soyez prêt ou non. Alors que la prochaine série Rings of Power a eu sa juste part de contrecoups concernant les nouveaux personnages et la réécriture des traditions, les studios sont toujours impatients de plonger tête première dans la Terre du Milieu pour voir ce qui peut être développé. Ce sont des personnages très appréciés avec beaucoup d’histoire riche à creuser, après tout, il y a donc beaucoup à travailler. Le temps nous dira si Embracer traite bien ce monde, ou si un autre âge sombre est sur eux.