Les dragons sèment le chaos dans la nouvelle bande-annonce de House of the Dragon

Les dragons provoquent un chaos absolu dans le nouveau Maison du Dragon bande annonce. Vous pouvez le vérifier ci-dessous :

La nouvelle série en 10 parties est basée sur George RR Martin Feu & Sangqui se déroule 200 ans avant les événements de Jeu des trônes.

La princesse Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) et sa meilleure amie Alicent Hightower (Olivia Cooke) seraient au centre de la nouvelle série.

La relation du personnage met en évidence une fracture dans le Maison du Dragon qui mène à la guerre civile la plus sanglante que le pays ait connue.

Les premières critiques de House of the Dragon sont très prometteuses. Crédit : HBO

Réagissant à la bande-annonce, un fan a déclaré: « Ce spectacle va être parfait. »

« La compétition pour le plus grand spectacle de tous les temps est là », a ajouté un second.

« Laissez le feu se déchaîner !!! » un troisième a commenté, tandis que quelqu’un d’autre a fait écho: « FIRE FIRE FIRE !! »

Un autre fan enthousiaste a ajouté: « Nous rendrons le Maison du Dragon à sa juste gloire. »

Après une avant-première de son premier épisode, un scénariste d’IndieWire a déclaré : « #HouseoftheDragon REVIEW : LE FEU RÉGNERA ! Wow. Violent ! Choquant ! ÉPIQUE.

« Mieux que A obtenu & Breaking Bad. HBO recommence.

« Ce n’est pas juste un autre spectacle fantastique, c’est la MEILLEURE série jamais réalisée ! Super action et musique aussi.

« Une fin appropriée pour préparer la suite. #HotD #GameofThrones. »

Ailleurs, le journaliste de TheWrap, Brandon Katz, a commenté: «Le pilote #HouseOfTheDragonHBO explique très efficacement son contexte par rapport à A obtenuprésente ses personnages principaux et expose le conflit central de la série.

« C’est une première facile à suivre avec des couleurs vibrantes et une texture détaillée. Absolument un digne successeur jusqu’à présent.

David Lightbringer a ajouté : « WOW les gars juste WOW. J’en aurai plus plus tard mais premier point à retenir : ce spectacle est un POIDS LOURD. C’est déjà… plus sérieux. Ils ont vraiment réussi. Juste wow. »

« Basée sur « Fire & Blood » de George RR Martin, la série, qui se déroule 200 ans avant les événements de Game of Thrones, raconte l’histoire de la maison Targaryen. » Crédit : HBO

Le casting complet comprendra Paddy Considine (HBO’s Le troisième jour et L’étranger), Matt Smith (Docteur Who), Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint (C’est un peché, Docteur Who), Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel et Rhys Ifans.

Les autres acteurs incluent Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham , Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes et Savannah Steyn.