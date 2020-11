Les doublures de JD et Elliot sont tombées amoureuses sur le plateau

Qu’est-ce qui fait une bonne émission de télévision? Certes, un excellent concept et une écriture intelligente jouent tous deux un rôle énorme. Mais une chose que chaque émission de télévision gagnante a eue est une excellente chimie à l’écran avec ses membres de la distribution.

Un spectacle qui avait une chimie formidable entre son ensemble était la sitcom Gommages. Quiconque a regardé l’émission pouvait voir à quel point les membres de la distribution se gélifiaient.

Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent peut-être pas, c’est que la grande chimie ne se limitait pas au casting. Quelques membres de l’équipe de cascadeurs s’entendaient également très bien. Examinons de plus près les deux cascades doubles sur le tournage de l’émission Scrubs qui ont eu une fin heureuse.

La prémisse de ‘Scrubs’

Selon IMDb, Gommages a couru pendant neuf saisons (2001-2010). L’émission s’est concentrée sur un établissement médical conçu pour enseigner aux étudiants en médecine et aux internes connu sous le nom de Sacred Heart Hospital.

Le personnage principal de l’émission était John «JD» Dorian (joué par Zach Braff). JD a traversé la vie à l’hôpital avec l’aide de ses amis et de son mentor, le Dr Perry Cox, sarcastique mais hilarant. Parmi les autres personnages de la série, citons le meilleur ami de JD, Turk, l’épouse et l’infirmière de Turk, Carla, la rivale de JD, le mystérieux concierge, et son intérêt amoureux récurrent, Elliot (joué par Sarah Chalke).

L’émission a commencé sur NBC mais a terminé sa diffusion sur ABC. Il était connu pour ses blagues intelligentes et spirituelles qui étaient livrées à un rythme rapide. Il était également connu pour son absurdité, mettant souvent les personnages dans des scénarios dingues. L’émission avait cependant un cœur en même temps. Il n’avait pas peur de s’attaquer à la réalité d’être placé dans un hôpital. Cependant, cela a toujours équilibré la sentimentalité avec des punchlines.

La relation entre JD et Elliot

CONNEXES: « Scrubs » a-t-il été filmé dans un vrai hôpital?

De nombreuses sitcoms géniales présentent une sorte de « vont-ils ou non? » tension romantique entre les protagonistes de l’émission. copains avait Ross et Rachel. À votre santé avait Sam et Diane. Seinfeld avait même Jerry et Elaine (au moins dans les premières saisons). Sur Gommages, ce couple était JD et Elliot.

Les deux ont toujours eu des tensions romantiques, même lorsqu’ils se sont réunis et se sont séparés tout au long de la série. Le couple a eu une fin heureuse, finissant finalement par se retrouver après la conclusion de l’émission. Bien sûr, cela ne signifie pas que Chalke et Braff se réuniraient. Mais il y avait au moins un jumelage dans la série qui a conduit à une relation dans la vraie vie.

L’histoire de la façon dont les doublures de JD et Elliot sont tombées amoureuses

Sarah Chalke et Zach Braff sur «Scrubs» | Dean Hendler / Walt Disney Television via Getty Images)

Une des raisons Gommages a aussi bien fonctionné que grâce aux fantastiques scènes coupées qui faisaient partie de la série. Alors qu’une grande partie du spectacle s’est déroulée dans la «vraie» vie, une grande partie s’est déroulée dans la tête de JD.

Il avait une qualité de rêve, où les personnages seraient placés dans des scénarios ridicules et loufoques pendant quelques secondes avant que la perspective ne revienne à la réalité de la série. Cela laissait souvent les acteurs effectuer des prises plutôt physiques.

Une scène impliquait JD et Elliot saut à l’élastique. Selon Mental Floss, un fan a demandé à Chalke sur Twitter si elle et Braff avaient effectué le saut en parachute. Chalke a répondu que non seulement ce n’était pas eux, mais que leur histoire en double avait une fin folle. Apparemment, le coup double pour les deux acteurs ne s’était jamais rencontré avant ce jour-là. C’était le coup de foudre, cependant, et ils se sont mariés plus tard après s’être rencontrés sur le plateau.

Au cours de sa course, le spectacle Scrubs a apporté beaucoup de joie à beaucoup de gens. Quand ils ont eu leur scène de saut à l’élastique, il y avait au moins deux personnes dont la vie a été changée à jamais de la meilleure façon possible.