Les douanes avaient une “piste chaude”: les informations Wirecard se sont probablement infiltrées en Bavière

Les irrégularités de Wirecard restent longtemps non détectées, même si elles auraient pu être découvertes beaucoup plus tôt. Mais les autorités bavaroises n’ont donné suite à aucun rapport pertinent, affirment les membres de la commission des finances. Cela révèle également des lacunes de compétence.

Selon les députés, le parquet local a envoyé des rapports suspects de l’unité anti-blanchiment des douanes à Wirecard. Début 2019, la soi-disant cellule de renseignement financier de la douane a fait deux rapports “très précieux” au bureau de la police criminelle de l’État de Bavière, a déclaré le membre du SPD Jens Zimmermann à Berlin en marge d’une réunion spéciale de deux jours du comité des finances sur Wirecard.

Selon Zimmermann, il s’agissait de membres du conseil d’administration de Wirecard qui auraient dû être impliqués dans des transactions étranges. Cette “arme fumante” n’a apparemment pas été suivie par le parquet. “C’est bien sûr un point qui vous fait vous asseoir et prendre note”, a déclaré Zimmermann, qui a parlé d’une “piste chaude”.

Le député FDP Florian Toncar a également critiqué le fait que la procédure avait été interrompue beaucoup trop rapidement. “Si l’enquête avait été menée plus sérieusement, vous auriez pu avoir des doutes sur les personnes impliquées chez Wirecard” – et les rapports sur les manipulations de marché seraient alors apparus sous un jour différent.

La commission d’enquête est en discussion

Le prestataire de services de paiement désormais insolvable Wirecard avait admis des réservations aériennes de 1,9 milliard d’euros en juin. Au sein de la commission des finances, le président de l’Autorité fédérale de surveillance financière (Bafin), Felix Hufeld, et le membre du conseil d’administration de la Bundesbank, Joachim Wuermeling, devraient être entendus mardi à la commission des finances. Les questions clés sont de savoir quand exactement le gouvernement était au courant des irrégularités et s’il en a trop peu fait. L’opposition envisage une commission d’enquête.

La question de savoir pourquoi la société a été inscrite au Dax malgré les indications d’irrégularités concerne également les députés. Avec Wirecard, un “pseudo géant” a été ajouté au Dax30, qui avec une grande énergie criminelle a fait sortir de nombreuses personnes de leurs actifs, a déclaré le membre de la CSU Hans Michelbach. “Comme nous le savons aujourd’hui, l’entreprise ne méritait pas du tout cet anoblissement.”

Il a également été critiqué que la société n’avait pas fait l’objet de contrôles suffisants pour le blanchiment d’argent. De l’avis du patron de Bafin, Felix Hufeld, Bafin n’était responsable que de Wirecard Bank AG et avait classé l’ensemble du groupe non pas comme une holding financière, c’est-à-dire une société financière avec des filiales, mais comme une société de technologie.

Les autorités bavaroises, en revanche, ne considéraient pas Wirecard comme une société financière et ne l’ont donc pas non plus contrôlée pour blanchiment d’argent, s’est plaint le député de la CDU Matthias Hauer. “Et cela signifiait qu’aucune surveillance du blanchiment d’argent n’était en grande partie effectuée via Wirecard AG.” Kay Gottschalk de l’AfD a déclaré qu’il y avait encore “beaucoup de besoins en éducation”. “En fin de compte, seule une commission d’enquête, si nous obtenons réellement tous les dirigeants sous serment, clarifiera la question.”