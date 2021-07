Les dons de cheveux en hausse de plus de 135% en période de pandémie, selon une organisation à but non lucratif

Dean Riskin, un autre co-fondateur de Hair We Share, le dit autrement. « Je fais en moyenne entre 75 et 100 queues de cheval par jour. »

Selon Hair We Share, ils ont constaté une augmentation de 135 % des dons de cheveux. D’autres organisations à travers le pays constatent également une augmentation des dons.

« Comme vous pouvez l’imaginer, nos dons de cheveux ont considérablement diminué en 2020. Alors que les États ont commencé à rouvrir, nous avons sans aucun doute constaté une augmentation », a expliqué Madonna Coffman, présidente de Locks of Love, à 45secondes.fr dans un e-mail.

« Comme nos destinataires ont besoin de réintégrer la société, les demandes de candidatures augmentent également », a ajouté Coffman. « Nous sommes ravis de poursuivre notre mission de fournir la plus haute qualité de remplacements capillaires à autant d’enfants que possible qui vivent avec une perte de cheveux médicale. »

Maggie Varney, fondatrice et PDG de Maggie’s Wigs 4 Kids of Michigan, a déclaré AUJOURD’HUI dans un e-mail : « Quand quelque chose de catastrophique se produit dans notre monde comme cela s’est produit avec la pandémie, les gens veulent faire ce qu’ils peuvent pour se sentir mieux et aider les autres. Don de cheveux est une façon pour eux de redonner, de faire la différence et d’avoir un impact positif. C’est gagnant-gagnant ! »

Varney estime que le nombre de dons de cheveux que son organisation a reçus a augmenté de 30 %. « L’année dernière, nous avons reçu 17 700 dons de cheveux à transformer en perruques sans frais pour les enfants dans le besoin », a-t-elle écrit.

Hair We Share a reçu des dons de partout au pays, notamment de l’Arizona, du Minnesota, de la Pennsylvanie, de la Virginie et du Texas. L’astronaute Christina Koch a même envoyé 11 pouces de ses cheveux à l’organisation depuis la Station spatiale internationale.

Le montant minimum requis pour un don pour Hair We Share est de huit pouces de cheveux. Il faut sept à neuf dons au total pour fabriquer une perruque et beaucoup de perruques vont aux enfants dans le besoin.

Les dons de cheveux proviennent également d’enfants comme Olivia Lippmann, qui avait une raison très personnelle de faire un don.

« Depuis que ma mère a eu un cancer, j’ai décidé que c’était une très bonne chose à faire », a-t-elle déclaré dans Weekend 45secondes.fr. « Parce que ma mère a dit que l’une des parties les plus difficiles était de se regarder dans le miroir et de ne pas avoir de cheveux et de ne penser qu’au cancer. »

Sa maman Emilie a dit que pour elle, la perte de cheveux était une expérience très émouvante.

« Vous ne voulez pas être différent », a-t-elle dit. « Vous ne voulez pas avoir l’air différent, ou sembler différent, pas à l’extérieur dans le monde, pas à l’intérieur de votre maison. »

Bien que ce soient généralement les femmes et les filles qui reçoivent et donnent des cheveux, Chimera a déclaré que des dons provenaient également d’hommes, y compris du premier donateur Brian Cohen, qui ne s’était pas fait couper les cheveux depuis avant le début de la pandémie. Il a eu l’idée de redonner après que ses cheveux aient commencé à pousser au-delà de ses oreilles.

« J’ai continué et je me suis dit : ‘Tu sais quoi ? Pourquoi ne faisons-nous pas cette chose ?' », a-t-il déclaré.

Pour les destinataires, cela peut être bien plus que des cheveux. Pamela Barr de Caroline du Nord, qui a eu à la fois une alopécie et un cancer du sein, a déclaré à Weekend 45secondes.fr que recevoir une perruque personnalisée aidait les gens comme elle à reprendre confiance en eux.

« Je me vois belle. Je ne me sens plus en insécurité », a-t-elle déclaré à propos de sa perruque.

Antonino Cristiano, propriétaire de Head Rush Salon, partenaire de Hair We Share, a déclaré : « Pouvoir voir le destinataire et mettre un visage sur cette personne, ça me touche vraiment. »

Les perruques peuvent souvent être chères et prohibitives pour beaucoup, y compris les enfants. Certaines organisations se concentrent sur les dons de cheveux pour les patients atteints de cancer ou d’alopécie et d’autres comme Hair We Share soutiennent un groupe plus large, comme les survivants de brûlures et d’accidents de moto et les survivants de violence domestique.

Seize mois après le début de la pandémie, Hair We Share commence à rattraper son retard et à traiter le volume élevé de dons de cheveux dont ils disposent. Ils recrutent également des volontaires pour revenir aider.

Pour les donateurs intéressés, Hair We Share propose également un programme de suivi qui coûte 145 €, le montant nécessaire pour traiter une perruque. Les donateurs pourraient voir où va leur don de cheveux, et peut-être même voir une photo du destinataire de leur perruque.