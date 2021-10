Les données sur le vaccin russe Spoutnik V sont toujours en cours d’examen pour une approbation d’utilisation d’urgence: OMS

Image de représentation. Crédit image : RDIF

L’Organisation mondiale de la santé examine toujours les données sur le vaccin russe Spoutnik V dans l’espoir qu’il puisse être approuvé par l’agence de santé des Nations Unies pour une utilisation d’urgence contre le coronavirus , mais a déclaré mardi qu’aucune décision n’est imminente.

La clarification intervient après que le ministre russe de la Santé, Mikhail Murashko, a déclaré ces derniers jours que les problèmes administratifs figuraient parmi les principaux blocages du processus décisionnel de l’OMS quant à l’octroi d’une liste d’utilisation d’urgence à Spoutnik V, comme il l’a fait pour une demi-douzaine d’autres vaccins.

Une telle approbation serait une démonstration de la confiance internationale dans le vaccin après un processus d’examen rigoureux, et pourrait ouvrir la voie à son inclusion dans le programme COVAX organisé par l’OMS et les principaux partenaires qui expédient le COVID-19. vaccins à des dizaines de pays à travers le monde en fonction des besoins.

« Comme pour les autres vaccins candidats, l’OMS continue d’évaluer les vaccins Spoutnik V de différents sites de fabrication et publiera des décisions sur leur statut EUL (liste d’utilisation d’urgence) lorsque toutes les données seront disponibles et que l’examen sera terminé », a déclaré l’OMS dans un communiqué. « Le processus d’évaluation de l’EUL vise à accélérer l’accès équitable aux vaccins afin de sauver des vies et d’amener le COVID-19 pandémie sous contrôle.

Les vaccins approuvés par l’OMS sont Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac et Sinopharm.

Après une réunion avec le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Murashko a déclaré samedi que « tous les obstacles ont été supprimés » pour un examen plus approfondi de Spoutnik V, cité par les agences de presse russes et la page Twitter officielle du vaccin Spoutnik V.

« Aujourd’hui, nous ne voyons aucun obstacle à la poursuite des travaux », et cela a été confirmé par Tedros, a déclaré Murashko. Certaines procédures administratives restaient à accomplir mais les problèmes ne concernaient pas le vaccin lui-même, a-t-il déclaré.

Lundi, Murashko a ajouté que les « désaccords » avec l’OMS avaient été résolus et que les sites de production et la société d’enregistrement en Russie « devraient soumettre l’ensemble des documents dans une semaine ou une semaine et demie, et la suite du processus commencera ».

Lors d’un entretien téléphonique, la porte-parole de l’OMS, Daniela Bagozzi, a déclaré mardi que seul le groupe consultatif technique de l’OMS sur les listes d’utilisation d’urgence – et non le directeur général de l’OMS lui-même – avait le dernier mot sur l’approbation d’un vaccin en cas d’urgence.

Une fois que l’OMS reçoit toute la quantité de données dont elle a besoin, lorsque les sites de production ont été inspectés et lorsque les données sont jugées conformes aux critères de l’OMS, le groupe peut planifier une réunion pour valider un vaccin candidat pour une liste d’utilisation d’urgence.

Aucune réunion de ce type n’a été fixée pour Spoutnik V. Le prochain vaccin à l’ordre du jour du groupe est celui de l’indien Bharat Biotech, qui devrait être discuté ce mois-ci.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂