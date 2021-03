Les données sur le vaccin AstraZeneca COVID-19 peuvent être obsolètes, selon le comité de sécurité américain

Un groupe indépendant d’experts médicaux aux États-Unis a fait part de ses inquiétudes quant au fait qu’AstraZeneca pourrait avoir publié des données «obsolètes» sur son vaccin COVID-19.

AstraZeneca annoncé lundi 22 mars, que son vaccin contre le coronavirus était efficace à 79% pour prévenir le COVID-19 symptomatique et à 100% efficace pour prévenir les maladies graves ou critiques et l’hospitalisation dans un essai de stade avancé mené aux États-Unis et impliquant plus de 32000 volontaires.

Plus tard dans la journée, le Data Safety and Monitoring Board (DSMB), un groupe d’experts indépendant qui analyse les données de l’étude, a alerté les National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), AstraZeneca et la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) que l’entreprise peut avoir inclus des informations obsolètes. Et si les données sont effectivement obsolètes, elles « peuvent avoir fourni une vue incomplète des données d’efficacité », selon une déclaration du NIAID publié mardi 23 mars.

Le NIAID a exhorté la société à travailler avec le conseil de surveillance des données et de la sécurité pour «examiner les données d’efficacité et s’assurer que les données d’efficacité les plus précises et à jour soient rendues publiques le plus rapidement possible». Mardi, AstraZeneca a publié une déclaration en réponse au NIAID disant que les chiffres qu’ils ont publiés dans un communiqué de presse lundi étaient basés sur une analyse intermédiaire « pré-spécifiée » qui avait un seuil de données le 17 février. (Une analyse intermédiaire est une analyse préliminaire qui analyse les données d’un essai en cours avant la fin de cet essai.)

« Nous avons examiné l’évaluation préliminaire de l’analyse primaire et les résultats étaient cohérents avec l’analyse intermédiaire », ont-ils écrit. « Nous nous engagerons immédiatement avec le conseil indépendant de surveillance de la sécurité des données (DSMB) pour partager notre analyse principale avec les données d’efficacité les plus à jour. » Ils ont ajouté qu’ils avaient l’intention de publier les résultats de l’analyse primaire dans les 48 heures.

Le vaccin AstraZeneca n’a pas encore été approuvé pour une utilisation d’urgence aux États-Unis, mais il a été approuvé dans divers autres pays.

Le vaccin COVID-19 de la société a fait l’objet d’un examen minutieux après qu’un certain nombre de pays d’Europe, dont l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne, aient arrêté ou interrompu le déploiement du vaccin AstraZeneca en raison de craintes de liens potentiels avec des caillots sanguins.

Après une enquête, l’Agence européenne des médicaments de l’Union européenne a conclu le 18 mars que le vaccin AstraZeneca était sûr et efficace, même si le risque rare de caillots sanguins ne pouvait être totalement exclu, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

