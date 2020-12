Les données personnelles de 7 millions d’utilisateurs indiens de cartes de débit et de crédit ont été divulguées sur le Dark Web, affirme un chercheur en cybersécurité

Tech2 News Staff11 déc.2020 12:39:49 IST

Un chercheur en cybersécurité, Rajshekhar Rajaharia, a révélé que les données personnelles de 7 millions de titulaires de cartes de crédit et de débit indiens ont été divulguées sur le dark web. 2 Go de captures d’écran des données divulguées ont été trouvés, qui consistent en des données de 2010 à 2019, selon un rapport de Inc42. La capture d’écran serait publique sur Google Drive et donne des détails tels que les noms des titulaires de carte, les numéros de téléphone, les adresses e-mail, les noms des employeurs, les revenus annuels, les types de comptes et si les utilisateurs ont activé leurs alertes mobiles ou non. Le rapport révèle également que les numéros PAN de 5 titulaires de carte lakh sont également disponibles en ligne.

Les données divulguées peuvent éventuellement être utilisées pour des messages de spam et des attaques de phishing par des cybercriminels.

Sonit Jain, PDG de la société de cybersécurité GajShield Infotech, déclare: «La disponibilité de ces données sensibles sur le dark web est une preuve solide que les entreprises ont besoin de politiques de traitement des données plus strictes pour les utilisateurs internes et les fournisseurs tiers qui utilisent ces données pour des services externalisés. Nous ont vu l’impact de telles fuites d’informations comme des escrocs se faisant passer pour des fournisseurs de portefeuilles numériques appelant à KYC ou offrant des prêts rapides, des cartes de crédit faciles, etc., uniquement pour entraîner la perte de contrôle de ces personnes. «

« Bien que chaque entreprise s’efforce d’éduquer ses clients sur le fait de ne pas partager OTP, CVV, numéro de carte et de compte, etc., la principale source de ces données est l’entreprise elle-même. C’est leur approche de la sécurité des données que ces entreprises doivent envisager de retravailler et d’éviter Ce n’est qu’avec une législation stricte sur la confidentialité des données que les entreprises examineront sérieusement la sécurité des données et travailleront à la protection des données des consommateurs », ajoute Jain.

Selon le chercheur, la plupart des utilisateurs appartenaient à des sociétés telles que Axis Bank, Bharat Heavy Electricals Limited, Kellogg India Private Limited et Mckinsey and Company, entre autres. Le revenu annuel de ces utilisateurs varie de Rs 7 lakh à Rs 35 lakh.

Selon le rapport, près de 66% des entreprises indiennes ont signalé des violations de données depuis le 24 mars au moment où les gens sont passés au travail à domicile. La campagne de phishing la plus utilisée de nos jours est celle des «tests Covid gratuits».

