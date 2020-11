Les données personnelles de 2,8 lakh étudiants de WhiteHat Jr auraient été exposées, la société insiste sur le fait qu’il n’y a pas eu de violation

L’équipe de nouvelles de tech226 nov.2020 18:56:33 IST

La start-up indienne de technologie éducative WhiteHat Jr aurait été affectée par un bogue qui a exposé les données personnelles de 2,8 étudiants lakh. WhiteHat Jr a admis qu’il y avait un bogue, mais a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de violation de données et que le problème avait été résolu dans les 24 heures suivant sa découverte. La vulnérabilité a été découverte le 19 novembre et, selon WhiteHat Jr, le problème a été corrigé le 20 novembre.

La société a déclaré dans un communiqué:

WhiteHatJr prend très au sérieux les problèmes de sécurité et de confidentialité. Nous nous engageons à la fois envers nos clients et notre respect des lois applicables. Sur la base des informations reçues des divulgations responsables, nous avons revu notre configuration et travaillé pour corriger les vulnérabilités spécifiquement identifiées dans les 24 heures.

Sonit Jain, PDG de GajShield Infotech, une société de sécurité réseau, a déclaré: «Les erreurs humaines sont très courantes et ces erreurs conduisent à des violations de données. Le cloud étant plus pratique pour les entreprises pour permettre l’accès aux données pour leurs opérations commerciales, Les précautions peuvent être désastreuses pour la sécurité des données. Cette évolution doit être soutenue par une approche solide de la sécurité des données avec la possibilité d’obtenir une visibilité complète sur l’ensemble de leur surface de menace, y compris les vecteurs de menaces internes et la compréhension de la manière dont ces données sont traitées. être suivie d’une vérification régulière de la vulnérabilité de leur infrastructure de sécurité, en particulier pour leurs données cloud. «

WhiteHat Jr est récemment allé après poursuites pour diffamation giflées contre ses deux plus grands critiques – le Dr Aniruddha Malpani et Pradeep Poonia.

