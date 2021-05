Les données les moins attendues de Meghan Markle

Ces derniers temps, le palais de Buckingham et Elizabeth II ont été entourés de tragédies. Mais, au-delà de la mort de Philip d’Edimbourg et des commentaires destructeurs du prince Harry, la série La Couronne et Netflix est devenu un gros problème pour les Windsors, qui ne savent plus comment lutter contre le contenu que Peter Morgan propose pour son strip.

C’est que, malgré le fait que la reine ait catégoriquement refusé de créer une série sur sa vie, La Couronne Elle existe et, en fait, génère beaucoup de controverses au Royaume-Uni et dans le monde puisqu’il y a ceux qui croient en ce que raconte la série et d’autres qui appellent cette biographie de pure fiction. Cependant, le prince Harry et Meghan Markle sont restés à l’écart de tous les problèmes que la bande génère à l’intérieur des portes du palais.

Le prince Harry et Meghan Markle seront exclus de la couronne. Photo: (Getty)



À tel point qu’au début, on a imaginé que la décision de Peter Morgan de laisser de côté les ducs de Sussex avait été pour apporter son soutien à la reine, mais la réalité est que le réalisateur a même déclaré que c’était plus intéressé « en racontant des choses qui se sont passées il y a 20 ans». Pourtant, la dernière année de Harry et Meghan est digne d’un film ou, même, d’une série.

En fait, la dernière histoire que le fils de Lady Diana a racontée dans sa série, Le moi que tu ne peux pas voir servirait de matériel formidable pour La Couronne, mais il sera également ignoré. Et maintenant, qui est également complètement exclue de la superproduction Netflix, c’est la même Meghan Markle qui, bien qu’elle n’ait pas de «sang royal» et ne descende pas de la reine Victoria, fait également partie de la famille royale.

Généralement, pendant leur éducation dans n’importe quel palais, les enfants des rois, des princes ou des princesses sont obligés d’étudier de nombreuses langues afin de pouvoir entretenir des relations politiques dans n’importe quelle partie du monde. C’est pourquoi William, duc de Cambridge et Harry, duc de Sussex parlent d’innombrables langues, mais cela arrive aussi à Meghan Markle.

L’épouse du prince Harry et la star de Costume a longtemps travaillé à l’ambassade des États-Unis à Buenos Aires et, pour cette raison, parle parfaitement l’espagnol. La première fois qu’elle a été éblouie par sa connaissance de la langue espagnole, c’était l’année dernière lors d’une visite qu’elle et son mari ont faite à une organisation caritative à Los Angeles où ils ont aidé des ex-détenus et des militaires à préparer de la nourriture pour les personnes à faible revenu.

Selon ce qu’il disait, à l’époque, le père Greg Boyle en charge de l’initiative Homeboy Industries est que la duchesse « il parlait parfaitement espagnol». Et aussi Jorge Blanco, l’entraîneur personnel de Markle pendant le tournage Costume, il a assuré que « parle espagnol, mais avec un accent argentin«Compte tenu du temps qu’il a vécu dans le pays.