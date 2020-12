Les données du vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech stockées sur le serveur du régulateur de la santé de l’UE ont été piratées

Les entreprises l’ont déclaré. «L’EMA nous a assuré que la cyberattaque n’aura aucun impact sur le calendrier de son examen.»

Une infirmière tient une fiole du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 au Guy’s Hospital de Londres, le mardi 8 décembre 2020, alors que les autorités sanitaires britanniques déployaient un programme national de vaccination de masse. Crédit d’image: AP Photo / Frank Augstein, Piscine

La société pharmaceutique allemande BioNTech et son partenaire américain Pfizer déclarent des données sur leur coronavirus vaccin ont fait l’objet d’un «accès illégal» lors d’une cyberattaque sur les serveurs de l’Agence européenne des médicaments. L’agence basée à Amsterdam, qui examine les demandes d’autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour plusieurs coronavirus vaccins à utiliser dans l’Union européenne à 27 pays, a déclaré mercredi plus tôt qu’il avait été la cible d’une cyberattaque. L’EMA a refusé de fournir plus de détails sur l’attaque pendant que l’enquête se poursuivait, mais les deux sociétés ont par la suite publié une déclaration disant que «certains documents relatifs à la soumission réglementaire pour Pfizer et le COVID-19 de BioNTech le candidat vaccin BNT162b2, qui a été stocké sur un serveur EMA, a fait l’objet d’un accès illégal. »

Ils ont ajouté qu’aucun système BioNTech ou Pfizer n’avait été violé en relation avec l’incident et qu’ils ne savaient pas que des participants à l’étude avaient été identifiés à la suite de l’accès aux données.

« Pour le moment, nous attendons de plus amples informations sur l’enquête de l’EMA et nous répondrons de manière appropriée et conformément au droit de l’UE », ont déclaré les entreprises. «L’EMA nous a assuré que la cyberattaque n’aura aucun impact sur le calendrier de son examen.»

Le vaccin fabriqué par BioNTech et Pfizer est devenu le premier vaccin soigneusement contrôlé à recevoir une autorisation d’urgence en Grande-Bretagne la semaine dernière et au Canada mercredi. La FDA américaine devrait examiner une soumission pour approbation jeudi.

Ce ne serait pas la première fois qu’une entité liée au coronavirus vaccins a été ciblé par les cybercriminels.

Le mois dernier, Microsoft a déclaré avoir détecté des tentatives de pirates informatiques russes et nord-coréens soutenus par l’État pour voler des données précieuses à des sociétés pharmaceutiques et des chercheurs de vaccins de premier plan.

Microsoft a déclaré que la plupart des cibles – situées au Canada, en France, en Inde, en Corée du Sud et aux États-Unis – étaient «directement impliquées dans la recherche de vaccins et de traitements contre le COVID-19. . » Il n’a pas nommé les cibles, mais a déclaré que la plupart avaient des vaccins candidats à différentes étapes des essais cliniques.

Plus tôt ce mois-ci, Marene Allison, responsable de la sécurité de l’information chez Johnson & Johnson, a déclaré que, même si elle était convaincue que les grandes sociétés pharmaceutiques comme la sienne disposaient de solides défenses contre les pirates informatiques, certaines tierces parties impliquées dans le processus pourraient ne pas l’être.

