« Les données des utilisateurs de TikTok sont accessibles depuis la Chine »: l’alarme du garant de la vie privée

Même si c’était un succès mondial, TIC Tac il a toujours dû faire face à l’accusation d’être une plate-forme vulnérable au contrôle du gouvernement chinois. Les utilisateurs, les experts et les gouvernements ont soulevé à plusieurs reprises cette critique, que les gestionnaires d’applications ont cependant toujours rejetée. La dernière alarme en ce sens vient de Agent irlandais de la protection de la vie privée, selon lequel il est possible que les données de certains utilisateurs de l’Union européenne soient accessible depuis la Chine dans violation des lois sur la confidentialité en vigueur dans les pays membres.

Données accessibles depuis la Chine

La préoccupation a été signalée par Bloomberg mais a été exprimée directement par Helen Dixon, chef de l’Irish Privacy Authority qui a le dernier mot sur les activités de TikTok dans les pays de l’UE: « TikTok nous a dit que les données des utilisateurs européens sont transférées aux États-Unis et non en Chine, mais nous avons conclu que les techniciens et les développeurs impliqués dans des activités artificielles les algorithmes de renseignement pourraient avoir accès aux données de la Chine. » En bref – bien que les serveurs TikTok qui gèrent les données européennes résident sur le territoire américain, Les employés chinois du groupe y auraient librement accès.

Parce que c’est un risque

Malgré les accusations versées par les États-Unis qui continuent de se profiler comme une épée de Damoclès sur la propriété chinoise de l’application, TikTok a toujours affirmé qu’elle n’avait pas rien à voir avec le gouvernement de Pékin. Stocker les données utilisateur sur des serveurs résidant en dehors de la Chine cependant, cela aide à les garder en sécurité au cas où les autorités locales commander la plateforme pour collaborer contre son gré; c’est aussi pour cette raison que des réglementations telles que le RGPD se préoccupent d’aspects similaires. Cependant, si les employés et techniciens chinois ont également libre accès aux informations sur les serveurs américains, la mesure de protection géographique sera probablement de peu d’utilité.

Pour le moment, l’autorité irlandaise il n’est pas parvenu à des conclusions définitives sur la sécurité des données des utilisateurs qui utilisent l’application. Cependant, compte tenu des doutes exprimés ces dernières heures, il est à imaginer que le travail des enquêteurs – à partir d’une enquête sur les droits et la protection des mineurs – se concentrera également sur l’aspect sécurité des données des utilisateurs.

