Les données de l’essai Oxford-Astrazeneca montrent que le vaccin est au moins 70% efficace et facile à stocker

Ils ont examiné deux doses différentes – une demi-dose suivie d’une dose complète au moins un mois plus tard était efficace à 90%, tandis que celles administrant deux doses complètes à un mois d’intervalle, étaient efficaces à 62%.

Le fabricant de médicaments AstraZeneca a déclaré lundi que les essais de stade avancé avaient montré son COVID-19 Le vaccin est très efficace, augmentant les perspectives d’un produit relativement bon marché et facile à stocker qui pourrait devenir le vaccin de choix pour les pays en développement.

Les résultats sont basés sur une analyse intermédiaire d’essais au Royaume-Uni et au Brésil d’un vaccin développé par l’Université d’Oxford et fabriqué par AstraZeneca. Aucune hospitalisation ou cas sévère de COVID-19 ont été signalés chez ceux recevant le vaccin.

AstraZeneca est la troisième grande société pharmaceutique à rapporter des données de stade avancé pour un COVID-19 potentiel vaccin alors que le monde attend des percées scientifiques qui mettront fin à une pandémie qui a frappé l’économie mondiale et entraîné 1,4 million de morts. Mais contrairement aux autres, le vaccin Oxford-AstraZeneca n’a pas besoin d’être conservé à des températures de congélation, ce qui le rend potentiellement plus facile à distribuer, en particulier dans les pays en développement.

«Je pense que ce sont des résultats vraiment passionnants», a déclaré le Dr Andrew Pollard, enquêteur en chef de l’essai, lors d’une conférence de presse. «Parce que le vaccin peut être conservé à la température du réfrigérateur, il peut être distribué dans le monde entier en utilisant le système normal de distribution de vaccination. Et donc notre objectif … nous assurer que nous avons un vaccin accessible partout, je pense que nous avons réussi à le faire.

Le vaccin Oxford-AstraZeneca était efficace à 90% dans la prévention du COVID-19 dans l’un des schémas posologiques testés; c’était moins efficace dans un autre. Plus tôt ce mois-ci, les fabricants de médicaments rivaux Pfizer et Moderna ont rapporté les résultats préliminaires d’essais de stade avancé montrant que leurs vaccins étaient efficaces à près de 95%.

Alors que le vaccin AstraZeneca peut être conservé entre 2 et 8 degrés Celsius, les produits Pfizer et Moderna doivent être conservés à des températures de congélation. Dans le cas de Pfizer, il doit être conservé à la température ultra-froide d’environ moins-70 degrés Celsius (moins-94 Fahrenheit).

Le vaccin AstraZeneca est également moins cher.

AstraZeneca, qui a promis de ne pas faire de profit sur le vaccin pendant la pandémie, a conclu des accords avec les gouvernements et les organisations internationales de santé qui évaluent son coût à environ 2,50 € la dose. Le vaccin de Pfizer coûte environ 20 €, tandis que celui de Moderna est de 15 à 25 €, sur la base d’accords que les entreprises ont conclus pour fournir leurs vaccins au gouvernement américain.

Les trois vaccins doivent être approuvés par les organismes de réglementation avant de pouvoir être largement distribués.

Les chercheurs d’Oxford et AstraZeneca ont souligné qu’ils n’étaient pas en concurrence avec d’autres projets et ont déclaré que plusieurs vaccins seraient nécessaires pour atteindre suffisamment de population mondiale pour mettre fin à la pandémie.

«Nous devons être en mesure de fabriquer rapidement un grand nombre de vaccins pour le monde, et il vaut mieux le faire avec différentes technologies afin que si une technologie se heurte à un barrage routier, alors nous avons des alternatives, nous avons la diversité. », A déclaré la professeure Sarah Gilbert, chef de l’équipe d’Oxford, à l’Associated Press. «La diversité va être bonne ici, mais aussi en termes de fabrication, nous ne voulons pas manquer de matières premières.»

AstraZeneca a déclaré qu’elle demanderait immédiatement l’approbation précoce du vaccin lorsque cela est possible, et qu’elle solliciterait une liste d’utilisation d’urgence auprès de l’Organisation mondiale de la santé, afin de pouvoir rendre le vaccin disponible dans les pays à faible revenu.

L’essai AstraZeneca a examiné deux schémas posologiques différents. Une demi-dose du vaccin suivie d’une dose complète au moins un mois plus tard était efficace à 90%. Une autre approche, donnant aux patients deux doses complètes à un mois d’intervalle, était efficace à 62%.

Cela signifie que, globalement, lorsque les deux modes de dosage sont considérés, le vaccin a montré un taux d’efficacité de 70%.

Gilbert a déclaré que les chercheurs ne savaient pas pourquoi l’administration d’une demi-dose suivie d’une dose plus élevée était plus efficace, et ils prévoient d’étudier plus avant. Mais la réponse est probablement liée à la fourniture exactement de la bonne quantité de vaccin pour obtenir la meilleure réponse, a-t-elle déclaré.

«C’est le montant de Boucle d’or que vous voulez, je pense, ni trop ni trop peu. Trop pourrait aussi vous donner une réponse de mauvaise qualité … », a-t-elle déclaré. «Je suis heureux que nous ayons examiné plus d’une dose car cela s’avère vraiment important.»

Le vaccin utilise une version affaiblie d’un virus du rhume commun qui est combiné avec du matériel génétique pour la protéine de pointe caractéristique du virus qui cause le COVID-19 . Après la vaccination, la protéine de pointe prépare le système immunitaire à attaquer le virus s’il infecte plus tard le corps.

Peter Openshaw, professeur de médecine expérimentale à l’Imperial College de Londres, a déclaré que la découverte selon laquelle une dose initiale plus petite est plus efficace qu’une plus grande est une bonne nouvelle car elle peut réduire les coûts et signifier que plus de personnes peuvent être vaccinées avec un approvisionnement donné du vaccin.

“Le rapport selon lequel une demi-dose initiale est meilleure qu’une dose complète semble contre-intuitif pour ceux d’entre nous qui considèrent les vaccins comme des médicaments normaux: avec les médicaments, nous nous attendons à ce que des doses plus élevées aient des effets plus importants et plus d’effets secondaires”, a-t-il déclaré. «Mais le système immunitaire ne fonctionne pas comme ça.»

Couverture complète: coronavirus pandémie

Les résultats rapportés lundi proviennent d’essais au Royaume-Uni et au Brésil portant sur 23 000 personnes. Parmi ceux-ci, 11636 personnes ont reçu le vaccin, tandis que les autres ont reçu un placebo.

Dans l’ensemble, il y a eu 131 cas de COVID-19 . Les détails sur le nombre de personnes dans les différents groupes qui sont tombés malades n’ont pas été publiés lundi, mais les chercheurs ont déclaré qu’ils seraient publiés dans les prochaines 24 heures.

Des essais de stade avancé du vaccin sont également en cours aux États-Unis, au Japon, en Russie, en Afrique du Sud, au Kenya et en Amérique latine, d’autres essais étant prévus dans d’autres pays européens et asiatiques.

Les chercheurs ont déclaré qu’ils prévoyaient d’ajouter le schéma posologique à la demi-dose complète à l’essai américain en quelques semaines. Avant de le faire, ils doivent discuter des changements avec la Food and Drug Administration des États-Unis.

Les essais d’AstraZeneca ont été suspendus plus tôt cette année après qu’un participant à l’étude britannique ait signalé une maladie neurologique rare. Alors que les essais ont été rapidement redémarrés dans la plupart des pays après que les enquêteurs ont déterminé que la maladie n’était pas liée au vaccin, la FDA a retardé l’étude américaine de plus d’un mois avant qu’elle ne soit autorisée à reprendre.

AstraZeneca a augmenté sa capacité de fabrication afin de pouvoir fournir des centaines de millions de doses de vaccin à partir de janvier, a déclaré le directeur général Pascal Soriot plus tôt ce mois-ci.

Soriot a déclaré lundi que la chaîne d’approvisionnement plus simple du vaccin d’Oxford et l’engagement d’AstraZeneca à le fournir à but non lucratif pendant la pandémie signifient qu’il sera abordable et disponible pour les personnes du monde entier.

«L’efficacité et l’innocuité de ce vaccin confirment qu’il sera très efficace contre le COVID-19 et aura un impact immédiat sur cette urgence de santé publique », a déclaré Soriot.

Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a déclaré qu’il ressentait «un grand soulagement» à la nouvelle d’AstraZeneca.

La Grande-Bretagne a commandé 100 millions de doses de vaccin et le gouvernement affirme que plusieurs millions de doses peuvent être produites avant la fin de l’année si elles sont approuvées par les régulateurs.

Il y a quelques mois à peine, «l’idée que d’ici novembre nous aurions trois vaccins, qui ont tous une grande efficacité… J’aurais donné mes dents pour les yeux», a déclaré Hancock.

Depuis le début de leur collaboration avec AstraZeneca, les scientifiques d’Oxford ont exigé que le vaccin soit rendu accessible à tous dans le monde de manière équitable afin que les pays riches ne puissent pas accaparer le marché comme cela s’est produit lors des pandémies précédentes.

Dimanche, les dirigeants des nations les plus puissantes du monde ont convenu de travailler ensemble pour assurer un «accès abordable et équitable» au COVID-19 médicaments, tests et vaccins.

«Si nous n’avons pas le vaccin disponible dans de très nombreux pays, et que nous en protégeons seulement un petit nombre, nous ne pouvons pas revenir à la normale car le virus va continuer à revenir et à causer à nouveau des problèmes». Dit Gilbert. «Personne n’est en sécurité tant que nous ne sommes pas tous en sécurité.»

