Les données de 500 millions d’utilisateurs de Linkedin ont été mises en vente en ligne

UNE un demi-milliard de profils sociaux supplémentaires s’est retrouvé en ligne et disponible pour les attaquants et les cybercriminels. Quelques jours après la publication de l’archive des numéros de téléphone des utilisateurs de Facebook, une nouvelle a émergé d’une autre plateforme touchée par une opération de grattage colossale – ou de récupération en série des données des utilisateurs: il s’agit de Linkedin, le réseau dédié aux entreprises et aux professionnels dont les utilisateurs doivent désormais restez attentif à toute escroquerie et escroquerie.

La nouvelle a été rapportée par Cybernews, dont les chercheurs sont est tombé sur la base de données sur un forum en ligne dédié aux activités de piratage et à l’achat et à la vente de ce type de matériel. L’archive comprend les identifiants uniques des utilisateurs, les adresses e-mail et les numéros de téléphone, ainsi que le sexe, les titres professionnels et les liens vers tout autre profil social saisi pour mieux se présenter aux autres abonnés, et a été mis aux enchères pour un chiffre de l’ordre de milliers de dollars. Le coût de l’archive pour le moment n’est même pas trop élevé, compte tenu de la quantité et du type d’utilisateurs qui en font partie. Tout d’abord, 500 millions de personnes représentent plus de la moitié du nombre total d’utilisateurs actifs Linkedin – actuellement environ 700 millions; deuxièmement, chacun des membres est un professionnel dans son secteur de référence particulier, et dans la plupart des cas ce secteur est expliqué dans les données volées sous la rubrique dédiée au titre professionnel.

L’origine de l’archive

On ne sait pas quand l’accumulation d’une telle quantité d’informations remonte, mais comme cela s’est produit pour Facebook, l’hypothèse est que l’archive a été créée au fil du temps grâce à techniques de grattage. Plutôt que de violer les serveurs des réseaux sociaux par la force, les auteurs auraient essentiellement ratissé les informations rendues publiques par les utilisateurs individuels sur leurs pages simplement en se connectant à leurs profils. Une opération similaire ne peut paraître colossale qu’en apparence: grâce à des algorithmes spéciaux, il est possible de se connecter en séquence à toutes les pages nécessaires de manière automatisée.

Commentaire de Microsoft

Pour Microsoft, une entreprise propriétaire de Linkedin, les données ils ne proviennent pas exclusivement de sa plateforme. Au contraire, ils auraient été rassemblés à partir de milliers de sites Web d’entreprise sur lesquels les victimes publiaient leurs informations, puis complétés par des informations provenant du réseau social. Par conséquent, si les informations attachées aux 500 millions de profils étaient en un certain sens fournies par les propriétaires eux-mêmes, il n’en reste pas moins que les plateformes en ligne ils devraient employer de meilleures tactiques pour protéger leurs utilisateurs d’opérations similaires. Avec un demi-milliard de noms et de prénoms à leur disposition, les escrocs et les cybercriminels peuvent lancer des campagnes frauduleuses à l’aide de SMS, de messages WhatsApp et de courriels. Des groupes plus organisés peuvent décider de cibler commodément une entreprise entière par des escroqueries plus complexes comme l’arnaque du PDG.

