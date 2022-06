Les dommages de Kim Kardashian à la robe de Marilyn Monroe auraient été vus sur des photos avant et après

Croyez-le ou non de Ripley ! dit que Kim Kardashian n’était responsable d’aucun des dommages causés à la robe de Marilyn Monroe qui ont été vus sur des photos virales.

Dans un communiqué, le musée affirme que Kardashian « n’a en aucune façon endommagé le vêtement pendant le court laps de temps où il a été porté au Met Gala ».

Les propriétaires de la robe ont précisé que la robe avait déjà des accrocs et des coutures tirées lorsqu’elle a été achetée lors d’une vente aux enchères en 2016.

Cela survient alors que d’autres images ont été publiées documentant les dégâts.

Kardashian portant la robe que Monroe portait pour chanter au président John F. Kennedy en 1962 a fait l’objet de débats, beaucoup accusant la star de télé-réalité d’avoir abusé d’un morceau d’histoire.

Kardashian a porté la robe pendant quelques minutes sur le carper rouge avant de se transformer en réplique.

Des photos avant et après montrent des dommages à la robe de Marilyn Monroe après l’apparition de Kim Kardashian au Met Gala.

Plus tôt cette semaine, l’historien Scott Fortner a partagé deux images côte à côte de ce qu’il dit montre la robe avant et après que Kardashian l’ait portée, claquant à la fois Kardashian et « Ripley’s Believe It Or Not » – le musée qui possède la robe originale.

Fortner affirme que les photos ont été prises le 12 juin, après le retour de la robe à l’emplacement de Ripley à Hollywood.

L’image avant de la robe montre les cristaux de la robe en parfait état. Cependant, l’image après montre de nombreux cristaux manquants dans la robe et certains suspendus au fil.

Il a en outre demandé au musée « Ripley’s Believe It Or Not » si cela valait la peine de laisser Kardashian emprunter la robe.

« Ripleys Believe It Or Not » a affirmé qu’ils avaient pris toutes les mesures pour protéger la robe.

Le communiqué de presse de Ripley a déclaré: «Un grand soin a été pris pour préserver ce morceau d’histoire de la culture pop. Avec la contribution des conservateurs de vêtements, des évaluateurs et des archivistes, l’état du vêtement était la priorité absolue.

Ils ont également déclaré que Kardashian avait porté une réplique de la robe originale pendant la majorité de l’événement.

Amanda Joiner, vice-présidente des licences et de l’édition du musée, a également parlé des mesures prises pour protéger la robe.

Elle a déclaré: «Nous avons fait deux essayages différents avec elle. Le premier était à Los Angeles en avril, puis le second plus tard en avril pour voir si la robe irait ou non.

Joiner a en outre mentionné qu’ils avaient eu de nombreuses discussions avec l’équipe de Kardashian sur la manipulation de la robe. Même pendant le Met Gala, Kardashian était accompagné d’un représentant du musée.

« Nous nous sommes toujours assurés qu’à tout moment nous sentions que la robe risquait de se déchirer ou que nous nous sentions mal à l’aise à propos de quoi que ce soit, nous avons toujours eu la capacité de pouvoir dire que nous [were not] va continuer avec ça », a déclaré Joiner.

Les historiens ont affirmé que laisser Kardashian porter la robe était une erreur.

Comme la question a été analysée par des personnes, des experts ont également pesé leurs opinions. Certains historiens ont également affirmé que laisser Kardashian porter la robe aurait pu l’endommager.

« Porter des vêtements historiques l’abîme. Arrêt complet. Une robe en soie ornée de 60 ans va avoir des problèmes, des points faibles », a déclaré la restauratrice Sarah Scaturro.

« Et Kim met certainement des produits, des lotions, des crèmes, des parfums, du maquillage pour le corps, etc., qui l’endommageront davantage. »

L’historienne de la mode, Keren Ben-Horin, a également parlé de la robe et de quelques indices de l’événement qui pourraient avoir causé les dégâts.

« Vous pouviez voir que lorsque Kim Kardashian montait les escaliers, il lui était très difficile de faire de grands pas », a déclaré Ben-Horin.

“La robe aurait pu facilement se tacher ou se déchirer, et je pense que c’était un choix contraire à l’éthique de leur part de laisser la robe quitter le musée.”

