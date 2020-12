Les dix meilleurs clips vidéo YouTube de 2020 sont tous du hip-hop

Le hip hop est le genre dominant de la musique depuis une minute maintenant.

C’est particulièrement vrai pour le streaming et surtout pour les flux VOD, principalement YouTube.

En fait, cette année, les dix vidéos les plus diffusées sont celles d’artistes Hip Hop. Les voici:

1. Future – «Life is Good» ft. Drake

2. Tekashi 6ix9ine – «Gooba»

3. Lil Baby x 42 Dugg – «Nous avons payé»

4. NLE Choppa – «Walk Em Down» avec Roddy Ricch

5. Cardi B – ‘WAP’ avec Megan Thee Stallion

6. DaBaby – «Rockstar» avec Roddy Ricch

7. Roddy Ricch – «La boîte»

8. Drake – «Laugh Now Cry Later» ft. Lil Durk

9. YoungBoy ne s’est plus jamais cassé – «Lil Top»

10. Lil Baby – «La plus grande image»

Comme vous pouvez le voir, Roddy Ricch apparaît trois fois sur la liste et Drake et Lil Baby deux fois. Tekashi 6ix9ne a décroché les deux places, mais son album s’est toujours effondré.