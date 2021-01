«  Les dix commandements  » arrive en 4K Ultra HD pour le 65e anniversaire en mars

L’épopée de 1956 du célèbre réalisateur Cecil B.DeMille Les dix Commandements arrive pour la première fois en 4K Ultra HD spectaculaire sur 30 mars 2021 de Paramount Home Entertainment.

Donner vie à l’histoire inspirante de Moïse dans toute sa splendeur, Les dix Commandements a résisté à l’épreuve du temps. Pour commémorer le 65e anniversaire du film en 2021, le triomphe cinématographique révolutionnaire de DeMille sera disponible pour regarder à la maison à temps pour Pâques le 30 mars 2021 en 4K Ultra HD étincelante avec plage dynamique élevée.

Dans le cadre de la restauration effectuée en 2010, le film a été numérisé en 6K et ces fichiers ont servi de base à cette toute nouvelle version Dolby Vision, qui montre toute la beauté du négatif VistaVision original. Le format VistaVision utilisait des caméras spéciales pour alimenter horizontalement un film 35 mm dans l’appareil photo afin de capturer une image plus large répartie sur deux images de film 35 mm, donnant à VistaVision deux fois la résolution d’un film 35 mm ordinaire. En outre, Paramount a passé plus de 150 heures à effectuer de nouveaux travaux de couleur et à nettoyer la numérisation. Le passage à Dolby Vision a créé l’opportunité d’améliorer encore l’aspect du film: les noirs sont améliorés et des améliorations ont été apportées pour lisser les mattes d’effets spéciaux afin de créer l’image la plus vibrante et la plus parfaite possible.

La présentation du film 4K contient une introduction de DeMille, un entracte, une carte musicale d’ouverture / sortie et une carte entr’acte, ainsi qu’une bande-son sans perte DTS-HD 5.1.

Le nouvel ensemble comprend un disque 4K Ultra HD, deux disques Blu-ray et l’accès à une copie numérique du film. Voici une ventilation du contenu du disque:

Disque 4K Ultra HD

· Long métrage de 1956 en 4K Ultra HD

· Commentaire de Katherine Orrison, auteure de «Written in Stone: Making Cecil B. DeMille’s Epic The Ten Commandments»

Disque Blu-ray ™ n ° 1

· Long métrage de 1956 en haute définition (partie 1)

· Commentaire de Katherine Orrison, auteure de «Written in Stone: Making Cecil B. DeMille’s Epic The Ten Commandments»

Disque Blu-ray ™ n ° 2

· Long métrage de 1956 en haute définition (partie 2)

· Commentaire de Katherine Orrison, auteure de «Written in Stone: Making Cecil B. DeMille’s Epic The Ten Commandments»

· Images d’actualités de la première du film à New York

· Remorques théâtrales, y compris une bande-annonce «making of» de 10 minutes

Vous pourrez profiter Les dix Commandements en 4K Ultra HD incroyable sur 30 mars 2021.