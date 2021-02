Les divorcés seront indemnisés pour les travaux ménagers

Un tribunal de Pékin a ordonné à un homme d’indemniser sa femme pour le travail domestique qu’il a effectué pendant le mariage. La décision a été prise lors du procès d’une demande de divorce forcé par l’homme.

La femme a soutenu devant le tribunal que son mari avait peu ou pas contribué aux travaux domestiques et à l’éducation des enfants au cours des cinq années de mariage et a demandé une compensation.

Le tribunal a jugé que la femme avait droit à une indemnité de plus de 6 000 euros et à une mensualité de plus de 250 euros.

La sentence a été prononcée après un amendement au Code civil chinois, qui jusqu’à présent ne prévoyait une telle indemnisation que si elle était prévue dans un contrat prénuptial.