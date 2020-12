Les Distillers prévoient déjà la suite de leur nouvel album

2018 marquerait un retour temporaire de Les distillateurs à la scène musicale après cette même année, ils ont sorti deux nouveaux singles sous les titres de « Homme vs aimant » et « Sang dans les gouttières», Qui seraient leurs premières sorties depuis que le groupe punk a sorti leur LP en 2003Croc de corail». De plus, sa participation à la «Festival de lectureDe 2019 aurait été sa première apparition publique en quinze ans.

Ses fans sont plus que ravis de savoir que Brodie Dale et la compagnie prépare un nouvel album après si longtemps, et il semble qu’ils planifient déjà celui qui suivra celui-ci.

Le chanteur du groupe aurait suggéré plus tôt cette année que l’album pourrait être prêt juste à temps pour la participation prévue à «Télécharger 2020« Et les dates prévues pour l’été en L’Europe . En raison des restrictions et des retards causés par la pandémie, la date de publication officielle du nouveau matériel n’a pas été confirmée.

Dans une récente interview, Vallée Il n’offrirait pas seulement des détails sur la sortie de cet album, garantissant que le groupe chercherait à ne plus perdre de temps et qu’il planifie déjà la continuation de ce nouveau matériel.

« Nous avions prévu de jouer en tournée, mais personne ne savait ce qui allait se passer », dit-elle à Spin après avoir été interrogée sur les projets pour 2021. « C’est un vrai problème et les dates sont reportées, donc nous sommes juste à la dérive. dans nos sièges. Vous en savez autant que moi maintenant.

«Je n’ai aucune idée de ce qui va se passer, mais oui, nous avons un album qui sort, nous l’espérons le plus tôt possible. Et à ce stade, nous sommes prêts à faire un autre enregistrement aussi », conclut-il.