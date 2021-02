Les disques durs traditionnels sont restés sains pendant un certain temps, 139 millions d’unités ont été vendues en 2020

Les SSD peuvent être particulièrement populaires pour leurs performances et leur prix toujours plus serré, mais le disque dur traditionnel ne semble pas en danger.

En fait en 2020 Un énorme 139 millions d’unités ont été vendues. C’est ce que révèlent les données de Trendfocus, qui soulignent également un autre fait intéressant: moins de disques ont été vendus qu’en 2019, mais la capacité a augmenté.

Exaoctets à gogó

Les données de Trendfocus révèlent que 259,81 millions d’unités de stockage ont été vendues en 2020, une baisse de 13,9% par rapport à l’année précédente. Le plus drôle, c’est que cette baisse d’unités ce n’était pas à pleine capacité de ces unités vendues.

En fait, la capacité moyenne de ces unités augmente nettement, et au total, ces unités (SSD et HDD) vendues avait 1018,32 exaoctets de capacité, plus que ce qui a été vu en 2019 ou 2018.

Seagate était le protagoniste clair du secteur avec 42,7% de part de marché et 110,96 millions de disques durs, tandis que WD a vendu 96 millions d’unités (37% de part) et Toshiba s’est classé troisième avec 52,8 millions d’unités et 20, 3% de frais.

Sur ces près de 260 millions de disques, 139 millions étaient des disques durs traditionnels. 54,46 millions ont été utilisés dans les ordinateurs de bureau et 84,42 millions d’ordinateurs portables, chose surprenante étant donné que les SSD sont particulièrement marquants dans ces équipes.

Ce qui semble être vécu est un besoin compléter la capacité des SSD, ce qui n’est toujours pas super élevé, avec celui des disques durs traditionnels qui s’ajoutent aux ordinateurs de bureau mais aussi aux ordinateurs portables sous la forme de disques externes 2,5 et 3,5 pouces.

Via | Matériel de Tom