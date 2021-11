Les discussions sur les Simpsons Movie 2 ont toujours lieu

Les Simpsons ont parcouru un long chemin depuis leur première apparition en tant que segment de dessin animé approximatif de The Tracey Ullman Show, et certains diraient qu’ils ont peut-être dépassé leur accueil, mais il y a encore beaucoup de fans de la série et pour cette raison, aussi en tant que renouvellement continu de la saison, il est souvent question du moment où nous verrons la première famille de Springfield de retour sur grand écran. Leur première sortie au cinéma a fait ce qu’il fallait, mais n’a pas réussi à plaire à de nombreux fans à long terme, alors vaudrait-il peut-être mieux le laisser tranquille étant donné que cela fait 14 ans que Le film des Simpson est arrivé dans les salles ? Eh bien, selon le showrunner à long terme, les discussions d’Al Jean sont toujours en cours pour ramener la famille pour une suite de long métrage.

« Nous sommes maudits par les cotes d’écoute élevées. Nous sommes toujours à l’antenne en tant qu’émission télévisée et cela prend beaucoup de temps », a confirmé Jean dans une interview avec NME. « J’ai travaillé sur le [first] film simultané au spectacle, et cela a presque tué les animateurs. Mais on a une idée, c’est juste qu’on attend de voir quel est l’environnement. Voulons-nous le faire en tant que streamer? Dans les théâtres? L’animation a été la plus lente à revenir au cinéma. Mais maintenant que [ages] cinq ans et plus se font vacciner [in America], l’activité pourrait reprendre. Nous sommes dans un mode attentiste. Mais il y a certainement le germe de quelque chose là-bas. »

Selon Jean, les discussions sur la suite potentielle commençaient tout juste à reprendre lorsque la pandémie de Covid a frappé et a mis de nombreux projets en veilleuse. Le développement du film Les Simpson n’était pas exactement un processus rapide, l’idée originale d’un film étant évoquée en 2001 et le film final n’arrivant qu’en 2007, lorsqu’il a rapporté 536 millions de dollars, rendant les critiques mixtes et critiques du public pour la plupart hors de propos. Contrairement à de nombreuses séries et émissions de cinéma, Les Simpsons avaient toujours un public de base énorme qui se tournait vers de nouveaux épisodes chaque semaine avant et après l’arrivée du film dans les cinémas, ce qui a aidé le box-office à revenir à long terme.

En juillet, Jean a parlé à ComicBook.com des plans du film Les Simpsons 2, mais à l’époque, il était plus enclin à viser uniquement une sortie en salles. On ne sait pas si quelque chose a changé pour faire du streaming une réelle possibilité pour la suite, mais cela semble certainement être une option par les nouveaux commentaires de l’écrivain.

« Nous en parlions vraiment beaucoup avant la pandémie. Et maintenant, je pense juste par prudence, je veux voir comment les films et, en particulier, les films d’animation reviennent, car je ne voudrais pas le faire simplement en streaming expérience », a déclaré Jean précédemment. « Nous voulons vraiment que ce soit un film théâtral parce que c’était le but du premier, c’était une chose que vous ne pouviez obtenir nulle part ailleurs. Je vais au cinéma, je suis vacciné. Je suis vraiment en faveur de l’industrie du cinéma, mais je veux voir ce qu’est, personnellement, le paysage. Et puis ils ont aussi tellement de grands films, je pense qu’ils ont cinq films {Avatar}, cinq films Star Wars en attente … donc ils ont un beaucoup à déployer et nous allons aller voir Black Widow ce week-end. Je vais soutenir le théâtre, même si j’ai Disney +. »

Avec de nombreux grands films faisant leurs débuts sur les plateformes de streaming et Les Simpsons étant désormais sous la bannière Disney, une exclusivité Disney + sera certainement quelque chose qui sera envisagé le moment venu. Cette nouvelle est née chez NME.





