Les discussions sur les Simpsons Movie 2 avaient lieu à Disney avant le verrouillage

Disney était intéressé à faire Le film des Simpson 2. Puis la pandémie est arrivée. Ceci, selon le showrunner de longue date Al Jean, qui confirme que des discussions étaient en cours au studio pour faire une autre aventure sur grand écran centrée sur la famille la plus célèbre de Springfield. Que ces discussions reviennent ou non dépend entièrement de la façon dont les salles de cinéma se remettent au cours des prochains mois.

Al Jean fait actuellement la promotion de The Good, The Bart et The Loki, un nouveau Les Simpson court métrage publié en lien avec Loki, qui est actuellement diffusé sur Disney +. Lors d’une récente interview, Jean a évoqué la possibilité d’une suite à Le film des Simpson. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Nous en parlions vraiment beaucoup avant la pandémie. Et maintenant, je pense juste par prudence, je veux voir comment les films et, en particulier, les films d’animation reviennent, car je ne voudrais pas le faire simplement en streaming expérience. Nous voulons vraiment que ce soit un film de cinéma parce que c’était le but du premier, c’était une chose que vous ne pouviez obtenir nulle part ailleurs. Je vais au cinéma, je suis vacciné. Je suis vraiment enraciné pour l’industrie du cinéma, mais je veux voir ce qu’est, personnellement, le paysage. Et puis ils ont aussi tellement de grands films, je pense qu’ils ont cinq films Avatar, cinq films Star Wars en attente … donc ils ont beaucoup à déployer et nous allons aller voir Black Widow ce week-end. Je vais soutenir le théâtre, même si j’ai Disney +. «

Il y a beaucoup à déballer là-bas. D’une part, Al Jean ne veut pas faire une autre aventure cinématographique avec Les Simpsons à moins qu’il ne puisse sortir en salles. Et cela a du sens, car Le film des Simpson était spécial parce que c’était une expérience théâtrale. L’émission peut être regardée à tout moment à l’ère du streaming. Le spectacle est disponible dans son intégralité sur Disney+.

Quant à la reprise du box-office, elle a été lente mais sûre. F9, Godzilla contre Kong et Un endroit calme, partie II ont tous bien fait. Veuve noire devrait également faire une mise à mort ce week-end. Mais qu’en est-il des films d’animation ? Les deux Pixar Âme et Luca a fait ses débuts directement sur Disney +. Les Mitchells contre les Machines a sauté les cinémas et a été vendu à Netflix. le patron bébé 2 doit encore avoir un impact énorme. Disney aurait besoin de voir que les films d’animation peuvent encore gagner suffisamment au box-office pour justifier quelque chose comme ça.

Le film des Simpson est sorti en 2007. Ce fut un énorme succès, rapportant 536 millions de dollars au box-office mondial. Pour ce que ça vaut, le créateur de la série Matt Groening a déclaré en 2019 au San Diego Comic-Con qu’une suite se produirait certainement à un moment donné. Il semble que ce point approchait. 2020 avait d’autres projets. Les fans ne peuvent qu’espérer que les choses s’améliorent suffisamment pour que la conversation reprenne. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que d’autres détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Comicbook.com.

