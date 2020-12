Les discussions sur les émissions de télévision sur les extraterrestres sont en cours à Disney, mais le créateur Fargo n’est pas engagé

Cela ne se produit peut-être pas maintenant ou jamais, mais des discussions ont eu lieu au sujet d’une émission de télévision Alien. Avant que la fusion Disney / Fox n’entre en vigueur, Fargo le créateur Noah Hawley avait discuté pour amener la franchise emblématique de science-fiction au petit écran. Bien que Hawley reste silencieux sur les détails, il a récemment abordé le sujet, bien qu’il affirme ne pas être engagé dans le projet pour le moment.

Fargo la saison 4 a récemment terminé sa course et Noah Hawley a discuté de l’émission dans une récente interview. Au cours de la conversation, le sujet de Extraterrestre est venu. Hawley, dans un premier temps, a simplement expliqué que Disney avait un fort désir de tirer le meilleur parti des franchises qu’ils ont obtenues lors de la fusion Fox. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

«Je sais qu’il y a un effort pour remanier beaucoup de choses après la prise de contrôle de Disney et c’est une conversation que j’ai eue il y a quelques années. Et je n’ai pas eu ces dernières semaines ces conversations à ce sujet. Mais je sais que comme tout studio, il y a un grand désir de tirer le meilleur parti de sa bibliothèque pour ne pas être surpris de voir quelque chose comme ça. «

Bien que l’horreur / science-fiction classée R ne soit pas le domaine d’expertise typique de Disney, le studio explore clairement de nouveaux types de contenu après la fusion. Nous avons récemment appris que Dan Trachtenberg travaille sur un nouveau Prédateur film. Ryan Reynolds fait enfin pression avec Deadpool 3, qui a récemment enfermé une paire de nouveaux écrivains. Disney laisserait beaucoup d’argent sur la table s’il refusait entièrement de faire du contenu classé R. Noah Hawley, cependant, a réitéré qu’il a des conversations ici et là, aucun engagement n’a été pris.

« Tu sais, j’ai des conversations de temps en temps mais je ne suis pas engagé. »

Lorsque vous appuyez davantage, Noah Hawley a également révélé qu’il n’y avait aucun détail de l’histoire mis en place en disant: « Non, je ne l’ai pas fait, rien n’est à ce stade. » Dans une interview précédente, Hawley avait expliqué que son approche consistait à sortir « l’extraterrestre » de la série et à voir ce qu’il en restait. Voyez si c’est toujours intéressant. Puis explorez l’élément humain à partir de là. Au-delà de cela, peu ou rien n’a été révélé sur son argumentaire pour l’émission proposée. Ou pourrait être, en supposant / tag / disney / Disney lui revient. Pour le moment, Disney n’a pas dit grand-chose sur ses projets officiels pour la franchise.

Le dernier film était Alien: Covenant en 2017. Le film a rencontré une réponse mitigée et déçu au box-office, ne rapportant que 238 millions de dollars contre un budget de 97 millions de dollars. Ridley Scott développe actuellement une autre suite qui reste également de nature largement mystérieuse. Bien que Scott ait déclaré qu’il allait « évoluer » une fois de plus, laissant derrière lui ce qu’il a commencé à explorer dans Prométhée. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur le projet seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

Sujets: Alien