Les discussions sur le MCU X-Men durent longtemps et se poursuivent au sein de l’équipe Marvel Studios

Il faudra probablement un certain temps avant de voir Marvel’s X Men sur grand écran à nouveau, mais rassurez-vous, les mutants arrivent … finalement. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, fait actuellement le tour de la sortie imminente de la série Disney +, WandaVision, et a révélé des détails sur d’autres projets à venir dans le processus, y compris Les X-Men.

« Vous savez à quel point j’aime les X-Men. J’ai déjà dit que c’est là que j’ai commencé. Je ne peux rien vous dire avant que nous ne l’ayons annoncé, mais rassurez-vous, les discussions ont été longues et continues en interne. »

Tandis que Kevin Feige ne révèle aucun détail sur le moment où le public pourrait à nouveau partir à l’aventure avec les X-Men, il divulgue au moins que des conversations se déroulent actuellement dans les coulisses, sans aucun doute largement axées sur la façon d’introduire l’idée de mutants dans l’univers cinématographique Marvel.

Marvel Studios et Disney ont récemment acquis les droits sur le X Men franchise après leur fusion historique avec 20th Century Fox. Chez Fox, la franchise a produit 13 films et rapporté plus de 6 milliards de dollars au box-office. À partir de 2000 avec le réalisateur Bryan Singer’s X Men, le public a été présenté à Ian McKellen en tant que Magneto et Patrick Stewart en tant que professeur Charles Xavier, et à leurs équipes respectives de mutants, qui se battent tous deux pour être acceptés par l’humanité mais de manière très différente. Bien sûr, la série de Fox X Men films ont également présenté Hugh Jackman comme Carcajou, un rôle qu’il jouerait jusqu’en 2017 Logan.

En commençant par le premier X Men, la série a engendré plusieurs suites et retombées dont X2, X-Men: L’Affrontement final, X-Men Origins: Wolverine, X-Men: Première classe, Le glouton, X-Men: Days of Future Past, X-Men: Apocalypse, Logan, et Phénix sombre, ainsi que les deux Dead Pool films et Les nouveaux mutants. Dans l’ensemble, la série est un mélange critique, bien que plusieurs tranches soient toujours considérées comme des classiques du genre, la franchise étant souvent saluée comme le début de l’obsession d’Hollywood pour les films de bandes dessinées.

Talk s’est tourné vers Marvel en lançant sa propre version du X Men franchise depuis le récent événement Disney Investor Day, au cours duquel il a été annoncé qu’une autre propriété précédente de Fox, Les quatre fantastiques, est en cours de redémarrage avec le réalisateur Jon Watts à la barre.

La confirmation de Feige concernant les discussions en cours n’est pas la première fois qu’il aborde la question de Les X-Men dans le MCU. Lors d’une récente interview, on a demandé à Feige si Capitaine Marvel Monica Rambeau, qui devrait apparaître dans WandaVision, sera une « rampe » vers le X Men redémarrer. « Avec le recul, dans cinq ans, si quand on parle de tout ce qui s’est passé, tout peut être une rampe vers tout, en particulier si, oui, Monica dans Captain Marvel 2 et plus précisément à Wanda faisant équipe avec le docteur Strange dans le multivers de la folie », fut la réponse prudente de Feige.

WandaVision La première sur Disney + est prévue le 15 janvier 2021, avec la sortie de ses deux premiers épisodes, les sept autres épisodes sortant chaque semaine jusqu’au 5 mars. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Screenrant.

