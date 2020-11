Les discussions préliminaires de Gwen Stefani et Blake Shelton auraient duré des mois – était-ce gênant?

Gwen Stefani et Blake Shelton sont l’un des couples les plus en vue de la musique. Les deux, qui se sont rencontrés pour la première fois sur le plateau du concours de chant La voix, sont ensemble depuis plusieurs années.

Bien que l’on ait beaucoup parlé d’un engagement, Shelton et Stefani ont résisté à la pression – c’est-à-dire jusqu’à récemment. Le couple a annoncé son engagement à la fin du mois d’octobre, ce qui a suscité un regain d’intérêt des fans, ainsi que de nombreuses questions sur la façon dont les deux diviseront leur richesse considérable.

L’annonce de fiançailles bouleversante de Blake Shelton et Gwen Stefani

Stefani et Shelton se sont rencontrés pour la première fois vers 2014, lorsqu’ils ont commencé à travailler ensemble en tant que coachs sur La voix. À l’époque, ils étaient tous les deux en relation avec d’autres personnes, cependant, au fur et à mesure que leurs mariages respectifs se dissolvaient, ils ont pu trouver du réconfort l’un dans l’autre.

À la fin de 2015, Shelton et Stefani sortaient en public en tant que couple, bien qu’ils aient toujours choisi de rester muets sur le statut de leur relation.

Pourtant, au début de 2016, il était indéniable que les deux étaient vraiment un élément. Ils ont commencé à publier régulièrement les uns sur les autres sur les réseaux sociaux et ont même jailli aux journalistes sur leur histoire d’amour.

Depuis, ils font partie des événements sur le tapis rouge et des palmarès Billboard, écrivant et collaborant ensemble sur une variété de projets. Après des mois de spéculation, Stefani et Shelton ont annoncé leurs fiançailles en octobre 2020. Selon certaines informations, Shelton aurait proposé à sa petite amie une bague personnalisée, et elle était heureuse de l’accepter.

Stefani et Shelton auraient discuté de leur accord pendant des « mois »

Stefani et Shelton n’ont pas encore parlé du type de mariage qu’ils organiseront, de la durée des fiançailles ou de leurs projets futurs. Pourtant, certains rapports font surface qui éclairent les circonstances qui ont conduit à leur engagement.

Selon US Magazine, Shelton et Stefani travaillent en fait sur leur accord prénuptial depuis des mois, avant de se fiancer. Le rapport déclare qu’en fait, il n’y a eu absolument aucun drame pendant les discussions préliminaires: «le processus s’est déroulé sans effort.» Il n’y a eu «ni hoquet ni demandes scandaleuses».

Certains fans pourraient se demander pourquoi Stefani et Shelton ressentent le besoin de mettre en place un accord si irréprochable, étant donné qu’ils sont tous les deux si clairement amoureux. Pourtant, il y a de très bonnes raisons pour lesquelles un contrat de mariage solide a beaucoup de sens, même pour deux personnes qui prévoient de passer le reste de leur vie ensemble.

Stefani et Shelton sont tous deux des musiciens très réussis

Stefani est dans le monde de la musique depuis des décennies et en tant que chanteur principal du groupe No Doubt, Stefani a eu plusieurs chansons à succès. Elle est également une femme d’affaires et a organisé plusieurs gammes de produits très réussies. Stefani est devenue très riche grâce à ses nombreuses entreprises, avec une valeur nette déclarée d’environ 150 millions de dollars.

Quant à Shelton, il est depuis longtemps l’une des superstars de la musique country, un chanteur responsable de tubes comme «Ole Red», «Honey Bee» et «God’s Country». Ces jours-ci, la valeur nette de Shelton est impressionnante de 100 millions de dollars – pas tout à fait autant que celle de Stefani, mais néanmoins un montant incroyable.

De toute évidence, il est important pour ces deux superstars d’établir un accord de pré-mariage avant leur mariage afin de protéger leur fortune mutuelle. Pourtant, il semble peu probable qu’ils aient jamais vraiment besoin de se pencher sur les termes de leur accord après s’être mariés – Stefani et Shelton sont tous les deux ensemble depuis longtemps et ont l’engagement qu’il faut pour voir à travers tout orage.