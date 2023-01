Les discussions des États-Unis avec le Japon et les Pays-Bas pour sanctionner la Chine sur les puces n’auront aucun effet immédiat

in

13 janvier 2023 17:25:48 IST

Dans un effort pour stopper les progrès scientifiques et militaires de Pékin, l’administration Biden a dévoilé un ensemble complet de réglementations sur les exportations en octobre, y compris des mesures qui restreignent sévèrement l’accès chinois à la technologie américaine de fabrication de puces.

La Maison Blanche discutera d’une récente répression des exportations d’outils de fabrication de puces vers la Chine avec des responsables japonais et néerlandais lors de prochaines visites, mais elles n’entraîneront pas d’engagements « immédiats » des deux pays à imposer des restrictions similaires, une personne familière avec les États-Unis la pensée des responsables a déclaré jeudi.

Cependant, étant donné que les principaux fabricants d’équipements de fabrication de puces incluent les sociétés japonaises et néerlandaises Tokyo Electron et ASML, il n’a pas encore convaincu d’importants alliés de mettre en œuvre des contraintes d’équipement équivalentes, qui sont considérées comme nécessaires pour que les restrictions de fabrication soient efficaces.

Les prochaines réunions entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte à la Maison Blanche vendredi et mardi prochain, respectivement, fourniront des forums pour discuter de la question, a déclaré une personne informée de la pensée des responsables américains.

Mais, « ces visites ne donneront pas lieu à des annonces immédiates et (font) partie de nos consultations en cours sur ces questions », a averti la personne.

Un responsable clé du département du commerce a déclaré en octobre que de tels accords arrivaient « à court terme ».

