Les dirigeants mondiaux et l’ONU tiendront des pourparlers à huis clos sur le climat en marge de l’Assemblée générale

Le représentant de l’ONU a déclaré « Il ne s’agit en aucun cas d’une réunion dans l’ombre », mais d’un moyen de faciliter un dialogue franc « plutôt que des déclarations préparées à l’avance ou un retour à des positions établies ».

L’Accord de Paris vise un plafond de température de 1,5 °C plus ambitieux. Mais six ans après la signature de l’accord, plusieurs problèmes restent en suspens.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et le Premier ministre britannique Boris Johnson organiseront lundi une réunion à huis clos des dirigeants mondiaux en marge de l’Assemblée générale à New York pour renforcer les engagements climatiques.

La table ronde intervient moins de six semaines avant une grande réunion des Nations Unies sur le climat, la COP26, à Glasgow, visant à garantir que le monde atteigne son objectif de maintenir le réchauffement de fin de siècle à 1,5 degré Celsius.

« L’AGNU est le dernier grand moment du calendrier international avant la COP26 », a déclaré l’ambassadrice britannique à l’ONU, Barbara Woodward, dans un communiqué. « Le changement climatique sera la priorité absolue du Royaume-Uni. »

Woodward a déclaré que la Grande-Bretagne ferait pression sur les pays pour qu’ils « réduisent les émissions, en particulier en éliminant progressivement le charbon, et en revitalisant et protégeant la nature ».

Un haut responsable de l’ONU a déclaré mercredi qu’au cours des deux dernières années, les dirigeants avaient mené des discussions sur le climat au G7 et au G20, mais qu’il n’y avait pas eu de forum permettant aux principales économies de parler avec les pays les plus durement touchés.

La réunion comprendra des dirigeants du G20, ainsi que des pays en développement et des petits pays insulaires, et sera en partie en personne, en partie virtuelle.

On ne sait pas encore qui ou combien y assisteront, y compris, surtout, si les dirigeants des deux principaux pollueurs du monde – le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden – y participeront.

Guterres a défini trois priorités climatiques. Premièrement, l’ONU demande aux pays de renforcer leurs engagements à atteindre zéro émission nette d’ici 2050 dans le cadre de l’accord de Paris de 2015.

Deuxièmement, il souhaite que les pays développés tiennent leur promesse de lever un fonds d’action climatique de 100 milliards de dollars.

Troisièmement, il souhaite une « percée significative » sur le financement de projets d’adaptation pour les pays durement touchés, afin de les protéger contre des événements tels que les sécheresses, les inondations et l’élévation du niveau de la mer. L’ONU veut que le financement de l’adaptation représente 50 pour cent de tous les financements climatiques.

Le mois dernier, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’ONU a déclaré que la température mondiale moyenne de la Terre atteindrait 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels vers 2030, une décennie plus tôt que prévu il y a trois ans.

Avec seulement 1,1 degré Celsius de réchauffement jusqu’à présent, une cascade ininterrompue de catastrophes météorologiques mortelles renforcées par le changement climatique a balayé le monde cet été, des vagues de chaleur faisant fondre l’asphalte au Canada aux tempêtes de pluie transformant les rues des villes chinoises en rivières.

Ce mois-ci, des précipitations record de l’ouragan Ida ont dévasté New York et le New Jersey, tuant près de 50 personnes.

