Les dirigeants libanais promettent à Macron de former le gouvernement dans 15 jours

Le président de la France, Emmanuel Macron, a assuré ce mardi depuis Beyrouth que les principaux dirigeants politiques libanais avaient promis de conclure la formation du nouveau gouvernement d’ici 15 jours, contrairement aux plusieurs mois que durent les négociations. crises précédentes.

Au terme de la visite de deux jours – la seconde qu’il a effectuée depuis les explosions du 4 août – Macron a fait le point et confirmé que «toutes les formations politiques» se sont engagées dans les négociations pour former un nouveau cabinet “ne prendra pas plus de 15 jours.”

Le président français a comparu devant les médias après s’être entretenu avec le président, Michel Aoun, et avec les représentants des principales formations politiques, dont le parti-milice du Hezbollah, car il comprend qu’exclure ce groupe des contacts actuels serait une “erreur”, selon le portail d’actualités Naharnet.

De ses contacts avec les différentes forces, il a obtenu des promesses pour la réalisation de réformes dans la lutte contre la corruption et la contrebande, la réforme du secteur électrique ou un audit du système bancaire. “Je l’ai dit très clairement et je le redis. Nous sommes à vos côtés et nous continuerons de l’être, mais il est temps pour le Liban d’extraire les conséquences de la tragédie”, a-t-il prévenu.

Ainsi, il s’est montré disposé à «aider» et à «accompagner» le Liban dans son processus de réforme, par exemple en organisant une conférence internationale à Paris dans la seconde quinzaine d’octobre, mais en même temps il a clairement indiqué que toute aide Ce ne sera pas un “chèque en blanc”, selon les médias français.

Le défi tombera entre les mains du diplomate Mustafa Adib, nommé lundi nouveau Premier ministre pour remplacer Hasan Diab, qui a démissionné au milieu des tensions croissantes liées aux explosions dans le port de Beyrouth. Près de 200 personnes sont mortes victimes de cette tragédie, attribuée à la négligence des autorités dans le stockage des explosifs.

Macron, qui a également visité la zone portuaire, a déclaré que Diab bénéficiait d’un “soutien massif” des forces politiques libanaises et a mis en évidence son expérience professionnelle. “Il est intelligent, il sait qu’il ne peut pas être considéré comme le messie”, a ajouté le président français lors de sa conférence de presse.

AOUN LANCE UNE RÉFORME DU SYSTÈME

Aoun, pour sa part, a profité de la visite de Macron pour défendre devant le président français sa proposition de renverser le système actuel de répartition des pouvoirs basé sur les confessions religieuses, de telle sorte que le Liban devienne un «État civil “dans ses propres mots.

Le système politique libanais établit que le président doit être chrétien et que le poste de premier ministre correspond à un sunnite. En outre, le Parlement a des quotas de représentation pour éviter une majorité parlementaire musulmane liée à sa majorité démographique.

Aoun a prôné l’initiation d’un «dialogue national» qui donne lieu à une nouvelle formule «acceptable pour tous», «un État moderne qui répond aux aspirations de sa population». Le président du Parlement libanais, le leader politique historique Nabí Berri, a déjà apporté son soutien à cette proposition lundi.

