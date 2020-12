Les dirigeants de l’UE abordent une réponse conjointe à une nouvelle souche de coronavirus

PARIS, 20 déc. (DPA / EP) –

Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont maintenu des contacts téléphoniques avec d’autres dirigeants de l’UE pour convenir d’une réponse commune à la nouvelle souche de coronavirus détectée en Angleterre. Les Pays-Bas, la Belgique, l’Italie, l’Autriche et l’Irlande ont déjà suspendu leurs vols avec le Royaume-Uni.

L’Elysée a spécifiquement rendu compte des contacts avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et avec le président du Conseil européen, Charles Michel. Macron a également convoqué une réunion du Conseil de défense sanitaire à 17h00.

Pendant ce temps, les autorités italiennes, belges, néerlandaises, autrichiennes et irlandaises ont annoncé la suspension de tous les vols à destination ou en provenance du Royaume-Uni en réponse à la détection d’une nouvelle souche plus contagieuse de coronavirus à incidence spéciale à Londres et dans le sud-est de Angleterre.

Le ministère italien des Affaires étrangères dirigé par le vice-Premier ministre Luigi di Maio a ordonné la suspension des vols avec le Royaume-Uni, selon la presse italienne. « Le Royaume-Uni a sonné l’alarme sur une nouvelle forme de COVID qui serait le résultat d’une mutation du virus. En tant que gouvernement, nous avons le devoir de protéger les Italiens », a expliqué Di Maio dans un message publié sur Facebook.

« Pour cette raison, et après en avoir informé le gouvernement britannique, nous travaillons avec le ministère de la Santé pour signer la disposition de suspension des vols avec le Royaume-Uni. Notre priorité est de protéger l’Italie et nos compatriotes », a-t-il rappelé.

Le Premier ministre belge Alexander De Croo, pour sa part, a expliqué dans des déclarations à la chaîne VRT que les vols ainsi que les voyages sur le train Eurostar sont suspendus malgré le fait que la nouvelle souche est toujours à l’étude. « Nous n’avons pas de réponse définitive », a reconnu De Croo.

Le président belge a également annoncé des contrôles routiers préventifs et les voyageurs en provenance du Royaume-Uni seront étroitement surveillés pour s’assurer qu’ils respectent les règles de quarantaine. « Nous fournirons des informations très claires à tous les nouveaux arrivants sur ce que l’on attend d’eux », a déclaré De Croo.

Le ministre néerlandais de la Santé, Hugo de Jonge, avait précédemment annoncé la suspension des communications britanniques avec les Pays-Bas. «Une mutation infectieuse du virus COVID-19 (sic) circule au Royaume-Uni. On pense qu’elle se propage plus facilement et plus rapidement et est plus difficile à détecter», a-t-il expliqué.

Dans le cas de l’Irlande, le gouvernement a suspendu pendant 48 heures les vols et les communications maritimes de dimanche à minuit à lundi après une réunion des trois partis qui participent à la coalition gouvernementale.

En réponse au pic des infections, le Royaume-Uni a décrété le confinement de Londres et du sud-est du pays, désignés comme zones de niveau 4, ce qui oblige les résidents à rester chez eux à quelques exceptions près, ferme les installations et services de loisirs non essentiel et impose un travail à domicile, sauf dans des circonstances insurmontables.

Bien qu’en principe la durée initiale prévue soit de deux semaines, ces restrictions seront revues le 30 décembre, jour où le gouvernement britannique se prononcera sur une éventuelle prolongation pour sauver, dans la mesure du possible, la dernière semaine de Noël.

