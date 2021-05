Les dirigeants de Google et les ingénieurs reconnaissent que l’entreprise a empêché les utilisateurs de garder leurs données de localisation privées: rapport

31 mai 2021 14:15:18 IST

Les dirigeants et ingénieurs de Google auraient reconnu que l’entreprise avait empêché les utilisateurs de smartphones de garder les données de localisation privées. Cela aurait été révélé dans des documents non expurgés faisant partie d’un procès intenté en 2020 contre la société par le bureau du procureur général de l’Arizona. Ce procès a accusé Google de collecter illégalement des données de localisation à partir de smartphones, même lorsque les utilisateurs se sont désistés, car par un Interne du milieu des affaires rapport. Ce rapport suggère que Google a rendu assez difficile pour les utilisateurs de repérer les paramètres de confidentialité.

Lesdits documents auraient également révélé que Google « avait fait pression sur LG et d’autres fabricants de téléphones pour qu’ils masquent les paramètres précisément parce que les utilisateurs les aimaient ». La société aurait collecté les données de localisation des utilisateurs même après avoir désactivé divers paramètres de partage de position. Il a en outre révélé que Google utilise même des moyens tels que le WiFi et des applications tierces non affiliées à Google pour collecter les données de localisation des utilisateurs.

Pour résoudre ce problème, l’ancien vice-président de Google Maps, Jack Menzel, a révélé que désormais, Google ne pourra plus accéder à l’emplacement d’une personne si elle définit intentionnellement des emplacements différents pour son bureau et son adresse de travail. Un chef de produit principal de Google, Jen Chai, qui est en charge des services de localisation, a déclaré qu’il « ne savait pas comment le réseau complexe de paramètres de confidentialité de l’entreprise interagissait les uns avec les autres ».

