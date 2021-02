Les dinos de taille moyenne sont absents des archives fossiles. Voici pourquoi.

Manger de la viande de taille moyenne dinosaures sont absents des archives fossiles, et les paléontologues pensent avoir compris pourquoi.

Les paléontologues ont découvert des dinosaures gargantuesques et de petits dinosaures, mais une nouvelle étude révèle qu’il y a un manque flagrant d’espèces de dinosaures carnivores de taille moyenne, en particulier de la Période crétaceuse (Il y a 145,5 millions à 65,5 millions d’années).

Enfilant leurs chapeaux de détective, les chercheurs ont rapidement trouvé un suspect; mégathéropodes – le plus grand des dinosaures carnivores, comme Tyrannosaurus rex et Gorgosaure, qui pesait plus de 2 200 livres (1 000 kilogrammes) à l’âge adulte. Il est possible que les mégathéropodes juvéniles aient dépassé les intermédiaires, ont déclaré les chercheurs.

« Les mégathéropodes juvéniles ont peut-être surpassé d’autres dinosaures de taille moyenne, entraînant une diversité mondiale dégonflée des dinosaures », a déclaré le chercheur principal de l’étude Katlin Schroeder, doctorant au Département de biologie de l’Université du Nouveau-Mexique, dans un e-mail.

Cependant, tout le monde n’est pas convaincu qu’il existe un cas de dinosaures de taille moyenne manquants; il est possible, par exemple, qu’il y ait des fossiles de bêtes de taille moyenne qui n’ont pas encore été trouvés, a déclaré Michael D’Emic, professeur agrégé au département de biologie de l’Université Adelphi à New York, qui n’était pas impliqué dans le étudier.

Petit moyen grand

En tant qu’animaux pondeurs, tous les dinosaures ont commencé petits, ne pesant pas plus de 33 livres (15 kg) en tant que nouveau-nés. À mesure que les dinosaures grandissaient, certains occupaient probablement des niches différentes et mangeaient des aliments différents de ceux des adultes de la même espèce – par exemple, un jeune T. rex ne pourrait probablement pas prendre un Tricératops , et est probablement allé après des proies plus petites.

Pour enquêter sur le mystère de taille moyenne, Schroeder et ses collègues se sont connectés au Base de données sur la paléobiologie , une ressource à but non lucratif pour les données paléontologiques, et ils ont classé plus de 550 espèces de dinosaures comme petites (22 à 220 livres, ou 10 à 100 kg), moyennes (220 à 2200 livres, ou 100 à 1000 kg) ou grandes (plus de 2200 livres) ou 1000 kg). Ces dinosaures vivaient au sein de 43 communautés (groupes qui vivaient au même moment et au même endroit) sur sept continents au cours de la Période jurassique (Il y a 201 millions à 145,5 millions d’années) et la période du Crétacé.

Les chercheurs ont découvert que si les communautés avaient souvent des dinosaures herbivores dans chaque catégorie de taille, il était rare de repérer un dinosaure carnivore de taille moyenne dans des communautés avec des mégathéropodes.

« Il est possible que le » fossé « ait été causé par des juvéniles de ces grands mégathéropodes, qui ont peut-être mangé des choses différentes de celles de leurs parents, et donc rivaliser avec des carnivores de taille moyenne », a déclaré Schroeder.

L’espace de dinosaures de taille moyenne manquant dans la formation de Dinosaur Park en Alberta, au Canada (en bas), par rapport aux tailles de mammifères carnivores modernes du parc national Kruger en Afrique du Sud (en haut). Remarquez les nourrissons gris par les plus gros animaux, pour montrer combien ils avaient besoin de grandir avant d’atteindre l’âge adulte. (Crédit d’image: Schroeder et al., Science (2021))

L’équipe a découvert que l’écart entre les dinosaures de taille moyenne était plus prononcé au Crétacé qu’au Jurassique. Pendant la période du Crétacé, les tyrannosaures et les abélisaurs étaient rois, et ils avaient également l’air «très différents en tant que juvéniles qu’en tant qu’adultes», contrairement aux mégathéropodes du Jurassique, a-t-elle déclaré.

En d’autres termes, pendant la période jurassique, les mégathéropodes, tels que Allosaure , n’a pas beaucoup changé à mesure qu’ils grandissaient, « et partageait peut-être des ressources alimentaires, telles que des sauropodes géants [long-neck herbivorous dinosaurs] avec leurs parents « , a déclaré Schroeder. » Cela a peut-être permis à plus de carnivores de coexister dans les mêmes communautés, ce qui a entraîné une plus petite [medium-size] trou chez les carnivores. «

Mais à la fin du Jurassique, beaucoup de sauropodes ont disparu, tout comme les dinosaures comme Allosaure. « Ils ont peut-être été remplacés par des dinosaures comme Tyrannosaure qui utilisaient une plus grande variété de ressources différentes au fur et à mesure de leur croissance », a déclaré Schroeder.

Ensuite, l’équipe de Schroeder s’est demandé si les mégathéropodes juvéniles avaient un effet plus important sur la composition de leurs communautés que les adultes. Pour le savoir, les chercheurs ont calculé le nombre de juvéniles et d’adultes de chaque espèce dans une communauté. Ensuite, l’équipe a déterminé la biomasse – le nombre d’individus d’une espèce multiplié par leur masse à un certain âge.

Les chercheurs ont découvert que dans certaines espèces de mégathéropodes, telles que Allosaure et Tyrannosaure, les juvéniles représentaient une plus grande partie de la masse que les adultes, probablement parce que c’était un monde de dinosaures mangés par les dinosaures à l’époque, et les mégathéropodes n’atteignaient pas toujours l’âge adulte. Cela indique « que les jeunes ont eu autant (sinon plus) d’effet sur leur communauté que les adultes », a déclaré Schroeder dans l’e-mail. En fait, il y avait tellement de juvéniles de mégathéropodes de taille moyenne qu’ils pourraient même être considérés comme leur propre espèce, d’une certaine manière.

« Lorsque nous avons ajouté les jeunes aux communautés comme les leurs [species], l’écart a largement disparu », a déclaré Schroeder.

Cependant, il est possible que quelque chose d’autre puisse expliquer ce mystère de taille moyenne, a déclaré D’Emic. Douze des 43 paléocommunautés examinées dans l’étude ne semblent pas suivre le modèle déduit dans l’étude – que les dinosaures carnivores de taille moyenne étaient rares dans les communautés avec des mégathéropodes. Dans ces 12 communautés, « ils ont des théropodes de grande et moyenne taille », a déclaré D’Emic. L’étude explique ces exceptions de diverses manières, mais peut-être que des dinosaures carnivores de taille moyenne étaient là-bas, c’est juste que les paléontologues n’ont pas encore trouvé leurs fossiles dans toutes les communautés, a déclaré D’Emic. « Même dans des endroits relativement bien explorés à travers le monde, de nouvelles espèces de dinosaures sont découvertes chaque année, ce n’est donc pas invraisemblable », a déclaré D’Emic à 45Secondes.fr dans un e-mail.

Il est également possible que certaines espèces de dinosaures de l’étude aient été mal identifiées. Ce n’est que récemment que les paléontologues ont commencé à évaluer la microstructure osseuse, qui peut révéler l’âge d’un dinosaure au moment de la mort. « Cela peut montrer que certains petits individus de dinosaures appartenant à une espèce étaient simplement des juvéniles d’autres espèces, ou inversement, que certains petits individus de dinosaures considérés comme des juvéniles d’une espèce sont plutôt des adultes de nouvelles espèces naines », a déclaré D’Emic.

L’étude a été publiée en ligne le 25 février dans la revue Science .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.