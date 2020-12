Les différences entre une smartwatch et une smartwatch de luxe en 15 images

Le luxe est visible à l’œil nu, on le sent. Sur le marché de la smartwatch, il est essentiel de se rendre dans la ville suisse de La Chaux-de-Fonds pour parler d’un fabricant de montres connectées de luxe. Cela semble ironique, une marque de montres analogiques créant une smartwatch de haut niveau?

Mais ce n’est pas une incursion récente. La firme suisse TAG Heuer est entré sur le marché de la smartwatch fin 2015. D’une collaboration entre trois acteurs leaders de leur secteur – TAG Heuer dans l’horlogerie de luxe, Intel dans la technologie et Google dans la connectivité – est née une montre qui posait un double scénario: si à un moment donné son électronique tombait en panne, son côté mécanique ne le serait pas. , être capable de transformer ce Connected en un cardiofréquencemètre conventionnel aussi éternel que le reste de la gamme.

Cinq ans de cela se sont écoulés. TAG Heuer a mis son Connecté de troisième génération en mars et depuis lors, son design et ses performances n’ont fait que croître, incorporant de nouveaux cadrans à changement rapide, des bracelets et des bracelets de pointe pour toutes les occasions. Parce que nous ne parlons pas de n’importe quelle horloge numérique.

Fonctionnalité et sophistication

De nombreux fabricants de montres connectées ont eu du mal à élever ce portable hors de la scène sportive, pariant sur les composants prime, et présentant le vrai Frankenstein sans identité. Cependant, le luxe est inné dans l’ADN de la TAG Heuer Connected, l’hybride parfait entre l’horlogerie suisse traditionnelle et la connectivité de pointe.

Tout d’abord, il peut être vu dans le Sphères Synopsis. Jusqu’à six combinaisons différentes, qui permettent prioriser ce qui nous intéresse le plus. Par exemple, le prochain événement de notre calendrier connecté à côté de l’heure et du calendrier, ou l’icône avec la quantité de batterie restante à côté des heures de lever et de coucher du soleil. Sommes-nous des voyageurs? Nous pouvons afficher un deuxième fuseau horaire. Sommes-nous des athlètes? Nous pouvons prioriser les pas effectués et restants, ou la fréquence cardiaque.

Bien que Synopsis signifie bien plus que des informations contextuelles. Il permet également modifier librement les fonds indicielsDes aiguilles à l’édition des index, pour basculer entre chronographes d’inspiration mécanique ou numériques. Et enfin, ajoutez des «complications», comme des icônes avec des raccourcis vers notre liste de contacts, la météo ou un minuteur.

En résumé, grâce à ce menu d’édition, nous pouvons modifier l’apparence visuelle il ressemble donc à n’importe quelle montre mécanique de la famille TAG. Une magnifique porte d’entrée vers le monde de la smartwatch pour tous les utilisateurs qui n’en ont jamais possédé et qui sont beaucoup plus familiers avec les aspects esthétiques et mécaniques d’une montre traditionnelle.

Regardons maintenant les cases. La TAG Heuer Connected va au-delà des smartwatches traditionnelles. le sien Boîtier de 45 mm Ils ont des finitions uniques typiques de la haute horlogerie, avec des poignées facettées – polies à la main pour chaque profil – et un design ergonomique adapté à toute utilisation.

Nous pouvons choisir entre des modèles avec boîtier à base d’acier industriel, céramique et titane sablé, plus lourds ou modèles basés sur titane grade 2, ultraléger, accompagné de céramique satinée, polie ou microbillée pour la lunette et d’acier pour les boutons poussoirs – situés à 2 et 4 heures – cadran en verre saphir Résistant aux rayures et le fond vissé est résistant aux intempéries.

En termes de construction, la TAG Heuer Connected dispose d’un Étanchéité 5 ATM, axé sur les activités à basse vitesse et en eau peu profonde, comme la natation ou la course sous la pluie.

Pour compléter l’ensemble, parlons de un accessoire clé , tout comme la sangle. D’un simple clic, en seulement deux secondes, la TAG Heuer Connected Passez de l’apparence d’un cardiofréquencemètre classique à un moniteur sportif.

On peut opter pour un bracelet acier classique, des bracelets en cuir (cuir nubuck) et du caoutchouc vert ou marron, du caoutchouc ajouré pour une plus grande respirabilité, un style sportif en jaune, dans ce Noël rouge, orange, bleu ou noir, des bracelets mixtes avec touches uniques en citron vert ou aigue-marine et, pour correspondre, boucles de fermoir en titane brossé en deux couleurs, noir ou gris.

Si ces options ne nous convaincent toujours pas, l’édition spéciale sera pour les golfeurs , en blanc et vert émeraude. La concomitance finale entre la forme et la fonction.

Le cerveau de la bête

Alors que la TAG Heuer Connected de 3e génération est revêtue de matériaux haut de gamme, en tant que smartwatch, elle convainc également par une technologie clé: GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, boussole, accéléromètre, gyroscope, accéléromètre, moniteur de fréquence cardiaque et deux applications pour répondre aux besoins des golfeurs, amateurs de golf aptitude, cyclistes, coureurs et même des joueurs de tennis.

L’application officielle TAG Heuer vous permet de personnaliser les buts et les objectifs, tout en renforçant les réalisations des utilisateurs. Et pour ceux qui héritent de leurs habitudes d’autres systèmes, cette application synchroniser les données avec Google Fit, Apple Health ou Strava.

En plus des intégrations évidentes Wi-Fi, GPS et NFC, la marque se vante une application complète pour les golfeurs, Driving Zone, disponible à la fois en Android comme iOS , avec télémétrie avancée et représentation de champ 3D, être capable d’analyser les performances de chaque coup grâce à la fonction «driving range» sur plus de 40000 terrains de golf à travers le monde. Une aide précieuse pour les joueurs qui souhaitent améliorer leur coup et aspirez au mythique trou en un.

Equipé d’un Processeur Snapdragon Wear 3100, l’appareil est 100% compatible avec le système d’exploitation Google Wear, ce qui implique l’accès à des outils tels que Système de paiement Google Pay (en utilisant NFC), Assistant Google ou Google Traduction, grâce à son micro situé à gauche de sa boîte.

Agenda, temps, cartes, contrôle de la chanson … dans son large Écran OLED de 1,39 po à 326 ppp, nous pourrons accéder à tout un cosmos d’options.

Un haut de gamme de l’horlogerie numérique-analogique

Il emballage o L’emballage et l’emballage définissent, in fine, la manière dont le fabricant lui-même valorise son produit. Ajoutez de la valeur, protégez et marquez une distinction communicationnelle. ET il emballage qui accompagne chaque TAG Heuer Connected ne laisse pas indifférent.

Chaque TAG Heuer Connected est livré avec une base de chargement, un câble USB-C, une prise de courant, un étui de voyage pratique et le guide de démarrage rapide.

L’étui Golf Edition ajoute un bracelet en caoutchouc noir supplémentaire à son bracelet blanc, trois balles officielles TAG Heuer, quatre t-shirts et un outil pour la côtelette, en plus d’inclure le câble USB-C habituel, une base de chargement et une prise murale.

Nous avons dit au début que les produits prime ils sont perçus en un coup d’œil. En fait ce n’est pas tout à fait comme ça: ce ne sera plus jamais pareil de voir une toile à partir d’une photo de Stock que devant la pièce originale, disposée dans un musée. La même chose se passe avec la TAG Heuer Connected: aucune photo ne rend justice à la perfection de ses finitions. C’est la différence définitive entre une smartwatch conventionnelle et une smartwatch de luxe.

Images | TAG Heuer