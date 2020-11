Les différences entre les titres de chansons « BE » de BTS en coréen et en anglais

Divertissement à grand succès vient de révéler la tracklist de BTSle nouvel album de, et il y a peu de différences intéressantes entre les titres des chansons.

Cinq des ÊTRELes huit morceaux ont des titres en anglais: «Life Goes On», «Blue & Grey», «Skit», «Stay» et «Dynamite».

Les trois autres chansons ont des titres officiels coréens et anglais qui diffèrent légèrement. Le titre anglais de «내방 을 여행 하는 법» est «Fly To My Room», mais une traduction plus directe est «Comment voyager dans ma chambre» ou «La façon dont je voyage dans ma chambre». «Telepathy» est le titre anglais de «잠시», qui peut également être traduit par «For a Moment».

«Maladie» est un jeu de mots anglais sur le mot «maladie». «Maladie» vient du vieux mot français «désaise», qui signifie «manque de facilité». Le titre coréen «병» se traduit par «maladie» ou «maladie», mais aussi «bouteille».

Maintenant, certains fans se demandent si le principal anglophone de BTS RM est celui qui a inventé le jeu de mots «Dis-easy».

ils ont dit que cet album était pour réconforter les gens pendant la pandémie et que le thème semble être au centre de ces titres de chansons. La maladie est un jeu de mots très Namjoon-esque, prenant « maladie » (covid) et se concentrant sur le mot « facilité » qu’il contient https://t.co/l3ZBLvjcCj – marin⁷ 🐳🌈 (@abntae) 10 novembre 2020

«Malaise» était définitivement l’idée de namjoon 😭 – la houe de sena⁷ nora (@ 90SZOUIE) 10 novembre 2020

PAS LEUR MOT NE JOUE DE NOUVEAU « DIS-AASE » JE BAWL MES YEUX OUT JE N’AI JAMAIS PENSÉ AU MOT MALADIE DANS CECI ÉTAIT JE SAIS POUR UN FAIT NAMJOON VENU AVEC CELA JE LES AIME TELLEMENT pic.twitter.com/J3JwbaktjU – ੈ janelle ⁷🌱 (@sparklingjimi) 10 novembre 2020

Le nouvel album de BTS sera ÊTRE sorti le 20 novembre à 14h (KST).