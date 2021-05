Les diables sauvages de Tasmanie sont nés en Australie continentale pour la première fois en 3000 ans

Les joeys diaboliques de Tasmanie sont nés à l’état sauvage sur le continent australien pour la première fois en plus de 3000 ans, selon Aussie Ark. Les écologistes disent que c’est un moment historique dans l’effort de réintroduire les marsupiaux sur le continent.

Diables de Tasmanie (Sarcophilus harrisii) sont les plus grands marsupiaux carnivores du monde et ont déjà été trouvés sur le continent australien. Mais l’introduction de dingos invasifs (Canis lupus dingo) par les premiers colons humains ont rapidement anéanti les démons de Tasmanie là-bas, 45Secondes.fr précédemment rapporté . En conséquence, les diables de Tasmanie sont maintenant endémiques de Tasmanie, une île au large de la côte sud du continent. Cependant, même là-bas, l’espèce est maintenant en danger en raison de la propagation rapide de la maladie des tumeurs faciales du diable (DFTD), qui a tué 90% de leur population depuis 1990, a rapporté 45Secondes.fr.

Pour sauver l’espèce de l’extinction, l’organisation de conservation Aussie Ark, en partenariat avec Re: wild et WildArk, a lancé un projet de renaissance en 2011 pour réintroduire les diables de Tasmanie en Australie continentale. Cette année-là, ils ont transféré 44 diables de Tasmanie dans un site d’élevage en captivité, Devil Ark, en Australie, où plus de 390 joeys sont nés depuis sous la surveillance humaine, selon Aussie Ark .

L’année dernière, l’équipe de Devil Ark a relâché 26 des diables de Tasmanie en captivité, dont sept femelles en âge de procréer, dans un sanctuaire de 1000 acres (400 hectares), ce qui en fait les premiers diables de Tasmanie sauvages en Australie depuis qu’ils ont été anéantis, 45Secondes.fr précédemment rapportée. Aujourd’hui, au moins sept joeys sont nés parmi les démons sauvages, le nombre réel étant probablement plus proche de 20, a déclaré Aussie Ark.

« Nous travaillons sans relâche depuis près de 10 ans pour ramener les démons dans la nature sauvage de l’Australie continentale, dans l’espoir qu’ils établiraient une population durable », a déclaré Tim Faulkner, président d’Aussie Ark, dit dans un communiqué . « Une fois de retour dans la nature, c’était à eux de décider. »

Petits joeys

Les diables de Tasmanie se reproduisent de la même manière que kangourous : La progéniture naît prématurément et continue ensuite à se développer à l’intérieur de la poche de la mère. Les femelles donnent naissance à entre 20 et 30 petits joeys après seulement trois semaines grossesse . Ces bébés sans poils, de la taille d’une cacahuète, qui ne sont pas beaucoup plus développés que les embryons, rampent ensuite sur la fourrure de la mère, vers sa poche, où ils se fixent aux tétines de la mère et continuent de se développer pendant encore trois mois, avant de devenir assez gros pour partir. la pochette. Cependant, la mère n’a que quatre tétines dans sa poche, donc un maximum de quatre joeys survivent, a rapporté 45Secondes.fr.

Trois petits joeys attachés aux tétines dans la poche de leur mère. (Crédit d’image: Aussie Ark)

En raison de la façon dont les diables de Tasmanie se reproduisent, les défenseurs de l’environnement ne peuvent pas déterminer par l’observation seule si la reproduction a réussi dans la nature. Par conséquent, les rangers ont dû récupérer les diables femelles libérées pour regarder à l’intérieur de leurs poches pour développer des joeys, selon Aussie Ark.

Diables australiens

La réintroduction des diables de Tasmanie en Australie continentale protégera non seulement l’espèce du DFTD, mais profitera également au reste de l’écosystème.

Les diables de Tasmanie sont des animaux prédateurs mais préfèrent se nourrir des charognes laissées par d’autres prédateurs et des tués sur les routes. Ils ont un excellent odorat pour détecter ces restes et aussi des mâchoires puissantes qui leur permettent de dévorer les os. Les charognards comme les diables de Tasmanie sont importants car ils aident à garder les écosystèmes propres et exempts de maladies qui poussent dans les cadavres en décomposition, selon Aussie Ark. Les démons peuvent être capables de garder sous contrôle les petits parasites – comme les souris, les chats sauvages et les renards, selon CNN .

La population sauvage continuera à se développer dans la sécurité du sanctuaire des démons, qui les protège des voitures, des ravageurs sauvages, des mauvaises herbes nuisibles et des incendies de forêt, selon Aussie Ark, qui prévoit également de réintroduire 20 démons captifs supplémentaires dans le sanctuaire à la fin de 2021. et 2022.

« Le fait que les adultes se soient adaptés si rapidement est remarquable, et les joeys sont l’un des signes les plus tangibles que la réintroduction des démons de Tasmanie fonctionne », a déclaré Don Church, président de Re: wild, dans le communiqué. « Cela n’est pas de bon augure pour cette espèce en voie de disparition, mais aussi pour les nombreuses autres espèces en voie de disparition qui peuvent être sauvées si nous reniflons l’Australie. »

Aussie Ark prévoit de réintroduire à l’avenir six autres «espèces fondamentales» dans l’écosystème australien: le quoll oriental, le wallaby de roche à queue de brosse, le bettong roux, le potoroo à long nez, le wallaby de parme et le bandicoot brun du sud.

