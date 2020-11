Les devkits, coupables des mauvaises performances de la Xbox Series X

Les tables tournent-elles?

Avec chaque nouveau matériel qui arrive sur le marché, vous n’avez pas à donner le temps aux professionnels ou aux utilisateurs d’avoir des centaines de comparaisons de tous les détails, plus ou moins évidents (et intéressants), et cette occasion ne fait pas exception, mais nous avons aussi plus de possibilités pour nos petites enquêtes, puisque Sony a opté pour un seul modèle de PlayStation 5 au lancement, par rapport à Microsoft, qui a inauguré une nouvelle stratégie avec 2 versions de sa console, Xbox Series X, et Xbox Series S, une version recadrée du premier modèle.

Sans doute, au sein de ces comparaisons, le plus pertinent est celui des performances dans différents titres, surtout quand ils font référence à des titres multiplateformes, puisqu’au moins sur le papier, les deux jouent à égalité (À quelques exceptions près, il n’y a généralement pas de focus particulier sur une version spécifique), et à cette occasion, nous avons pu voir ce premier tour avec des protagonistes tels que Call of Duty: Black Ops Cold War, DiRT 5 ou Assassin’s Creed Valhalla, de 3 développeurs différents, pour que rien ne puisse être critiqué de manière concrète. Et les coïncidences de la vie, que étant la Xbox Series X le modèle le plus puissant en théorie, elle se révèle vaincue face à la proposition de Sony dans les 3 titres, à la plus grande gloire des Japonais, et de la peur de ceux de Redmond.

Du média The Verge, ils ont fait écho au problème et ont consulté plusieurs des parties impliquées dans la situation, et en tout cas, Microsoft a voulu en transmettre la pertinence, et qu’il cherche à le résoudre le plus rapidement possible, bien que il semble que la racine du problème semble avoir déjà été trouvée, comme nous le verrons plus tard.

Nous sommes conscients des problèmes de performances sur une poignée de titres optimisés pour Xbox Series X | S et travaillons activement avec nos partenaires pour identifier et résoudre les problèmes afin de garantir une expérience optimale. Alors que nous commençons une nouvelle génération de consoles, nos partenaires sont en train de gratter la surface de ce que les consoles de nouvelle génération peuvent faire, et de petites corrections de bogues sont à prévoir à mesure qu'ils apprennent à tirer le meilleur parti de notre nouvelle plate-forme. Nous sommes impatients de travailler avec les développeurs pour explorer davantage les capacités de la Xbox Series X | S à l'avenir.Déclaration Microsoft

Cette situation, encore étrange à toutes les générations (la mythique «qualité graphique s’améliorera au fil des années»), est plus frappante lorsque celui qui devrait bénéficier de ces comparaisons est celui qui est le plus mal loti. Et apparemment, le problème est le peu de temps que les différents studios ont passé avec les kits de développement Xbox Series X | S, peu par rapport à ce qu’ils ont pu travailler avec ceux de la PlayStation 5, ce qui a été perceptible dans les performances. fin.

Nous avons commencé à préparer le développement de la Xbox Series X bien avant de recevoir le matériel. Ce type de réflexion Xbox nous a permis d’avoir une vraie longueur d’avance sur le développement de nouvelle génération, donc après avoir reçu notre premier matériel Xbox Series X, nous avons été opérationnels très rapidement.David Springate, directeur technique, Codemasters

Maintenant que j’ai travaillé directement avec des kits de développement, la vérité est que je comprends ce que quelques jours de différence peuvent faire. Apprendre comment fonctionne le kit de développement prend déjà du temps, et obtenir des résultats (même pas optimaux, juste des résultats) n’est pas facile, d’autant plus que dans les différents studios ils auront travaillé avec des versions changeantes tous les quelques jours, avec de la documentation en construction et les attentes pour être un titre de lancement. La chose vraiment importante, au moment de la vérité, c’est que ces problèmes sont résolus, et cela, par la simple expérience de jeu (la guerre de console de nos jours est absurde, désolé pour celui qui dérange), restez dans une anecdote simple.