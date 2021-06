Les développeurs insomniaques disent que Ratchet & Clank: Rift Apart a été fait sans crunch

Crunch est devenu un point commun de controverse dans l’industrie des jeux, avec des titres comme The Last of Us: Part II et Cyberpunk 2077 faisant l’objet d’un examen minutieux pour les environnements intenses dans lesquels ils sont créés. De nombreux développeurs qui créent des jeux de grande envergure travaillent de longues et difficiles heures, ce qui peut entraîner des complications pour la santé.

Cependant, malgré la sortie de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales il y a à peine six mois, quelques employés d’Insomniac Games ont noté que – en dehors de quelques soirées tardives – ils n’avaient pas cru Ratchet & Clank: Rift Apart, et avaient apprécié relativement stable et des heures de travail cohérentes. Il convient de noter qu’il s’agit d’anecdotes personnelles et qu’elles ne sont pas nécessairement représentatives de chaque personne de l’équipe :

J’apprécierais que ppl partage ce positif. Parce que c’est important.#RatchetPS5 a un score moyen de 89 et je ne peux parler pour personne dans l’équipe à part moi-même, mais je n’ai pas crunch une seule fois. 40h semaines tout le temps. Il est possible de travailler sur un grand jeu sans souffrance.https://t.co/8GOzukf2sh – Grant Parker (@GrantPDesign) 8 juin 2021

Je n’ai pas croqué une seule fois, toute la production. Quelques nuits tardives ici et là pour finir quelque chose, mais COMPLÈTEMENT SANS CRUNCH. C’est possible. Le bien-être de l’équipe laisse libre cours à la créativité. https://t.co/Bf9C7BQLRn– Lindsay Thompson (@Binzimation) 8 juin 2021

Cela montre au moins que de grands jeux peuvent être réalisés sans sacrifice personnel colossal. De toute évidence, une gestion de projet exceptionnelle aide – et, étant donné qu’une partie de ce titre a été créée pendant une pandémie, ce n’est pas un mince exploit – mais j’espère que davantage de développeurs pourront imiter l’environnement de travail d’Insomniac Games.