Les développeurs d’Owlboy révèlent des Vikings sur des trampolines

Vikings on Trampolines, une suite brillamment nommée d’Owlboy, a été rendue publique par ses créateurs. Bien que vous puissiez déduire du nom qu’il y a plus que cela, la vérité est qu’il s’agit évidemment de Vikings qui font du trampoline.

Il a une idée simple et, selon ses développeurs, est intrinsèquement accessible car toutes les commandes peuvent être actionnées d’une seule main. Il propose également un certain nombre de mini-jeux, une campagne solo et multijoueur et des essais multijoueurs.

Vous combattrez « le méchant Balloonie » dans la campagne, probablement en brisant avec force des ballons qui lui servent de crétins.

Les objectifs du combat multijoueur peuvent être aussi simples que « chasser les autres Vikings des trampolines » ou aussi compliqués que plusieurs niveaux avec des power-ups.

Il y aura aussi des « sports de trampoline », un terme que je considère passionnant et électrisant dans ce contexte, même si le film ne fournit qu’un vague exemple de ce qui semble être du football.

Bien que Vikings on Trampolines n’ait pas encore été lancé, vous pouvez généralement le trouver sur Steam et son site en ligne. Nous ne prévoyons pas que cela leur prendra aussi laborieusement qu’Owlboy, qui, selon eux, a pris neuf ans.

Après la sortie de Squirrel with a Gun, Vikings on Trampolines en fait une semaine réussie pour le genre de jeu de niche « Des jeux qui sont précisément ce que dit leur titre ».

Un écureuil avec une arme à feu est le personnage principal du prochain jeu vidéo Squirrel with a Gun, qui sera disponible sur Steam.

Le pistolet qu’il transporte peut être utilisé pour voler des gens, résoudre des énigmes et combattre apparemment des hommes sombres en noir – pas un pistolet de la taille d’un écureuil, mais comme des armes typiques à l’échelle d’une personne. Du moins, c’est ainsi qu’il apparaît dans le teaser, également disponible sur YouTube et inclus ci-dessus.