Les développeurs de « Yakuza » viennent de terminer 7 parties en une semaine

Les développeurs de Ryu ga gotoku ils viennent de terminer une présentation de leurs sept premiers matchs « Yakuza » d’affilée au cours de la semaine dernière.

Ryosuke horii, directeur du jeu le plus récent de « Yakuza: Comme un dragon », partagé les heures et les dates de jeu en Twitter, jouant un jeu par jour, les développeurs ont commencé avec la première version, « Yakuza », et ils l’ont joué dans l’ordre chronologique.

Après avoir commencé par « Yakuza » le 2 décembre l’équipe a terminé «Yakuza 0» le 8 décembre. Ils n’ont affronté que les jeux de la série principale « Yakuza», Qui ont Kazuma kiryu en tant que protagoniste, à l’exclusion des jeux dérivés tels que « Rues De Kamurocho ».

Ils ont pu gagner le premier match dans les plus brefs délais, en un peu plus de cinq heures. «Yakuza 2» était le plus long, avec plus de 23 heures.

Les autres cinq en moyenne 14 heures pour les surmonter, ce qui leur a permis de maintenir un rythme d’un match par jour.

Pendant ce temps, le producteur Daisuke Sato a révélé qu’il aimerait avoir l’opportunité de travailler sur un jeu de « Sonic l’hérisson ».