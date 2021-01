Les développeurs de Little Nightmares travaillent sur un nouveau jeu d’horreur de science-fiction, qui a été tease avec des gifs animés

La série Little Nightmares est l’une des versions les plus intéressantes de la survie-horreur de mémoire récente. Il présente des créatures bizarres connues sous le nom de The Maw, qui semblent avoir été tirées directement d’un film de Tim Burton de mauvaise humeur. Ils sont effrayants et leur nature troublante est encore exacerbée par le manque d’éclairage trouvé dans les niveaux. Vous avez l’impression qu’ils pourraient simplement vous prendre et vous avaler en entier à tout moment.

Si vous avez apprécié cette version de survival-horror, alors vous avez de la chance car certains des développeurs qui ont travaillé sur le Petits cauchemars La série revient avec un nouveau thriller de science-fiction de mauvaise humeur. Les développeurs suédois ont formé un nouveau studio appelé Section 9 et bien que leur prochain projet n’ait pas de nom officiel, ils ont tease son apparence et son jeu avec de brefs gifs animés.

Vous obtenez certainement des vibrations similaires de la série Little Nightmares, en particulier avec la direction graphique. Ce qui est particulièrement unique, comme on le voit dans les gifs animés, c’est le gameplay qui s’ouvre un peu. Plutôt que de simplement se déplacer pour essayer d’échapper à The Maw comme vous devez le faire Petits cauchemars et le prochain Petits cauchemars 2, ce jeu sans nom est davantage axé sur l’action.

Il semble que vous devrez esquiver et vous éloigner des attaques ennemies tout en utilisant une sorte de pistolet à explosion comme ressource principale. C’est rassurant car les jeux de survie-horreur qui vous laissent avec des ressources limitées peuvent être dérangeants à jouer. Vous vous sentez incompétent tout au long de votre partie parce que vous n’avez aucun moyen réel de vous défendre. Espérer le meilleur et chronométrer vos mouvements est tout ce que vous pouvez faire.

La section 9 veut vous donner une chance de vous battre, du moins c’est ce qui apparaît dans ces gifs animés. Il est encore assez tôt pour dire comment ce jeu se déroulera lors de sa sortie, mais il a déjà une tonne de potentiel – en particulier dans le département de l’atmosphère.

Le héros vêtu d’une combinaison spatiale ci-dessus ressemble à un protagoniste captivant à suivre. Comment sont-ils arrivés sur cette planète vraisemblablement étrangère et comment ces machines maléfiques sont-elles devenues telles qu’elles sont?

Cela ressemble à un moment amusant pour comprendre ces choses en plus des mécanismes de tir amusants. Ils ne sont pas trop avancés là où vous vous attendez à être submergé. Au lieu de cela, il semble que vous pourrez commencer à profiter du combat tout de suite, ainsi que d’une exploration intrigante.